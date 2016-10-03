پنجمین گردهمایی نگهبان محله در هفته ناجا برگزار شد

به گزارش خبرنگار مهر، سردار محمد شرفی معاون پیشگیری ناجا گفت: ۷۰ هزار نگهبان محله مشغول به کارند که باید برای رفع مشکلات معیشتی و ادامه دار این عزیزان اقدامی انجام شود.

وی افزود: ارائه لایحه ای به مجلس برای برخورداری نگهبان های محله از سلاح برای برقراری هرچه بیشتر نظم و امنیت انجام شده است که امیدواریم با رفع موانع قانونی علاوه بر پایداری امنیت در محله ها و امنیت بیشتر نگهبان های محله گام برداریم.

وی در پایان حضور نگهبان محله در محله ها را ضامن بقا و پایداری امنیت برشمرد و گفت: برخورد با خرده‌فروشان مواد مخدر و همچنین جمع آوری معتادان و کارتن خواب ها و برخورد با جرایم کوچک در محله ها از جمله وظایفی است که بر عهده نگهبان های محله گذاشته شده و انصافا این عزیزان در برقراری امنیت محله ها تمام تلاش خود را به کار بسته اند.