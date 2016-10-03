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۱۲ مهر ۱۳۹۵، ۹:۰۰

پنجمین گردهمایی نگهبان محله در هفته ناجا برگزار شد

پنجمین گردهمایی نگهبان محله در هفته ناجا برگزار شد

همزمان با چهارمین روز از هفته نیروی انتظامی پنجمین گردهمایی نگهبان محله با شعار «آموزش همگانی، اعتماد مردمی و امنیت پایدار» برگزار شد.

به گزارش خبرنگار مهر، سردار محمد شرفی معاون پیشگیری ناجا گفت: ۷۰ هزار نگهبان محله مشغول به کارند که باید برای رفع مشکلات معیشتی و ادامه دار این عزیزان اقدامی انجام شود.

وی افزود: ارائه لایحه ای به مجلس برای برخورداری نگهبان های محله از سلاح برای برقراری هرچه بیشتر نظم و امنیت انجام شده است که امیدواریم با رفع موانع قانونی علاوه بر پایداری امنیت در محله ها و امنیت بیشتر نگهبان های محله گام برداریم.

وی در پایان حضور نگهبان محله در محله ها را ضامن بقا و پایداری امنیت برشمرد و گفت: برخورد با خرده‌فروشان مواد مخدر و همچنین جمع آوری معتادان و کارتن خواب ها و برخورد با جرایم کوچک در محله ها از جمله وظایفی است که بر عهده نگهبان های محله گذاشته شده و انصافا این عزیزان در برقراری امنیت محله ها تمام تلاش خود را به کار بسته اند.

کد مطلب 3785646

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