به گزارش خبرنگار مهر، عبدالکریم دانش آموز صبح دوشنبه در نشست خبری با اشاره به دیر تصویب شدن قانون امر به معروف و نهی از منکر اظهار داشت: تصویب این قانون در مجلس صورت گرفته و رسمیت یافتن این قانون ظرفیت‌های جدیدی را برای کشور و مردم فراهم کرده است.

وی افزود: در طول مدت فعالیت‌های ستاد خلأهای مرتبط با امر به معروف و نهی از منکر بررسی شده است و قانون‌هایی برای رفع آن تصویب شده است.

دانش آموز اظهار داشت: قانون بر حقوق شهروندی تاکید بسیاری دارد و هم برای آمر به معروف و هم شهروند حد و حدود مشخص شده است. برای امر به معروف و نهی از منکر تذکر لسانی کافی است اما آنچه که در اسلام بر آن تاکید شده است نظارت همگانی است.

دبیر ستاد امر به معروف و نهی از منکر با تشریح برنامه‌های این هفته اظهار داشت: برای این هفته شعار «همه مسئولیم» انتخاب شده است. همچنین مسابقه‌ای برای فرهنگ سازی این فریضه الهی برای خواهران در سطح جزیره برگزار می‌شود.

وی با اشاره به اینکه در این هفته زنگ امر به معروف و نهی از منکر در مدارس توسط بسیج دانش آموزی نواخته می‌شود، ادامه داد: تجلیل و تشویق آمران به معروف و همایش امر به معروف و نهی از منکر در حسینیه ثارالله با دعوت از مسئولان جزیره از دیگر برنامه‌های این هفته است.

وی افزود: همچنین در سایت های خبری سطح جزیره با نشستی که با گردانندگان این سایت ها در هفته امر به معروف داریم نیز برنامه‌هایی برای ترویج فرهنگ امر به معروف و نهی از منکر پیش بینی شده است.

دانش آموز با تاکید بر نقش اساسی ارگان‌ها و رسانه‌ها برای عمومی کردن یک فرهنگ اظهار داشت: رسانه‌ها و خبرنگاران بازوی ارگان‌ها برای عمومی ساختن یک فرهنگ هستند و پس از آن، خود مردم هستند که به اجرای آن می‌پردازند.

دبیر ستاد امر به معروف و نهی از منکر در پاسخ به سوالی مبنی بر تاثیر کمپین‌ها برای ترویج فرهنگ امر به معروف و نهی از منکر، گفت: راه افتادن کمپین‌ها برای ترویج این فرهنگ باید از جانب خود مردم ایجاد شود، ولی در به کارگیری نیروهای مردمی برای این امور آموزش، گزینش، سازماندهی و سپس به کارگیری چهار شرط اصلی برای این مهم است.

فرمانده ناحیه بسیج ثارالله با اشاره به چهار شرط ذکر شده برای سازماندهی گروه‌های مردمی، افزود: از این گروه‌ها برای تذکر لسانی و یا کتبی استفاده می‌شود و همچنین برای برگزاری مانورها و تشکیل هسته‌های تخصصی از این نیروها استفاده می‌شود.

دبیر ستاد امر به معروف و نهی از منکر گفت: تاکنون جلسات مفیدی در سطح پایگاه ها و حوزه های مقاومت بسیج راه اندازی شده و امیدواریم ادارات و نهادهای دیگر برای این واجب فراموش شده تلاش کنند.

وی در پاسخ به سوالی مبنی بر نقش ستاد در این فریضه مهم، گفت: اعضای ستاد نقش محوری در ساماندهی و سیاستگذاری دارند و ستاد با برنامه ریزی سیاست‌های کلان را به تصویب می‌رساند.

وی در پایان به وظایف ضابطین امر به معروف و نهی از منکر اشاره کرد و افزود: این وظیفه پیش بینی شده در قانون به عهده بسیج گذاشته شده و آن‌ها با آموزش‌هایی که می‌بینند نقش ضابط را ایفا می‌کنند. در قانون قبلی بحث آموزش ضابطین توسط خود بسیج صورت می‌گرفت ولی در قانون جدید آموزش توسط قوه قضائیه و دادستانی انجام می پذیرد.