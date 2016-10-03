محمد دامادی در گفتگو با خبرنگار مهر با اشاره به انعقاد تفاهمنامه اشتغال در حوزه آی سی تی در استان، ضمن ابراز خرسندی از اقداماتی که برای هوشمند سازی شهر ساری انجام شده است، گفت: اعتباری که برای مازندران در نظر گرفته شده ۶۰۰ میلیارد تومان است و با این اعتبار استاندار مازندران چه اقدامی می تواند برای استان انجام دهد و این در حالی است که سهم ساری از این اعتبار ۵۰ میلیارد تومان است و البته این میزان هم تخصیص ۱۰۰درصدی ندارد.

وی یادآور شد: حضور شرکت های بزرگ در حوزه فناوری اطلاعات در مازندران بایستی سبب انتقال دانش و فناوری به فرزندان استان باشد که اگر غیر این باشد خروجی مثبتی نخواهیم داشت.

نماینده مردم ساری و میاندورود در مجلس شورای اسلامی ، با تاکید بر اجرایی شدن تعهدات تفاهم نامه ای که با هدف ایجاد اشتغال پایدار در حوزه " آی تی و آی تی سی" بین دو وزارتخانه تعاون و ارتباطات و فناوری اطلاعات، استانداری و شرکت یونیدو منعقد شده است، افزود: مردم باید طعم این اقدام را بچشند و نکند که این طرح طعم نان نفتی، را بگیرد که قرار بود سر سفره های مردم بیاید.

دامادی، با ابراز اینکه در استان مازندران هم ظرفیت های خوب علمی و نیروی انسانی کارآمد در حوزه ITوITC وجود دارد، متذکر شد: باید کارگاروهی تشکیل شود تا مسیر اجرای کاری تفاهمنامه را نظارت کند زیرا همه ما نوکری مردم را می کنیم و باید خروجی اینکار برای مردم باشد.

نماینده مردم ساری و میاندورود در مجلس شورای اسلامی، به مسافر پذیر بودن استان اشاره کرد و گفت: ما باید در استان به این حجم مسافر که از سراسر کشور به استان می آید ، خدمات دهیم و در حالی که استان از این موضوع سودی نمی برد.

دامادی، با بیان اینکه قانون به اندازه کافی در کشور نوشته شده و باید این قوانین اجرایی شود، اظهار کرد: با وجود همه تلاش هایی که مجموعه استان و استاندار دارد، مازندران نتوانست به حق و سهم خود برسد و میزان اعتبارات اختصاص یافته به مازندران در سطح ملی مناسب نیست و شاخص های موجود در شان مازندران و مردم آن نیست.