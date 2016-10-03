به گزارش خبرنگار مهر، محمد مظفری مسئول هیئت متوسلین حضرت زینب(س) شهر گناوه یکشنبه‌شب در این آئین اظهار داشت: ویژه برنامه های استقبال از محرم با شور خاصی همزمان با اولین شب ماه محرم در مسجد و حسینیه حضرت زینب در محله عبدامام شهر گناوه برگزار شد و با استقبال خوب مردم روبرو شد.

وی افزود: در این مراسم بعد از مداحی مداحان اهل بیت و با حضور فرماندار و معاونین ایشان و مردم از چهار تن از مدافعان حرم حضرت زینب(س) که از اعضای هیئت متوسلین زینب کبری هستند تقدیر شد و سپس با مراسمی ویژه پرچم متبرک هدیه شده از سوی مدافعان حرم در میان اشک و شور حسینی عزاداران در مقابل حسینیه حضرت زینب بر افراشته شد.

در این مراسم که با حضور گسترده مردم و علاقمندان اهل بیت عصمت و طهارت برگزار شد، هیئت های مختلف شهر گناوه حضور داشتند.

دسته های سنج دمام هیئت حضرت زینب و بیت العباس گناوه به اجرای برنامه پرداخته و در ادامه همزمان با افراشته شدن پرچم عزا دسته موزیک مسجد دهدشتی نیز به اجرای برنامه پرداخت.