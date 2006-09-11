از نتيجه كار در "باغ فردوس 5 بعد از ظهر" راضي هستم

عباس شوقي، مسئول جلوه هاي ويژه آخرين ساخته سيامك شايقي ضمن بيان اين مطلب در گفتگو با خبرنگار مهر درباره همكاري با دست اندركاران اين فيلم گفت : در بيشتر ساخته هاي شايقي با وي همكاري داشته ام و همين مسئله روي ارتباط و فعاليت من با اين كارگردان تاثيرگذار بوده است. براي انجام جلوه هاي ويژه اين فيلم قبل از شروع فيلمبرداري جلساتي با هم داشتيم و از نيازهاي فيلم و خواسته هاي كارگردان به خوبي اطلاع پيدا كردم.



وي خاطر نشان كرد : يكي از سخت ترين بخش هاي ارايه جلوه هاي ويژه فيلم مربوط به سكانسي است كه در آن شخصيت دريا ( لادن مستوفي) در حالت نامتعادل عصبي سرش را به شيشه يك پنجره مي كوبد. براي طبيعي تر درآمدن اين صحنه سعي كردم جنسي از شيشه و آينه هاي هاي مصنوعي (سانتيو لايت) را براي اجراي اين صحنه به كار ببرم كه ضربه موجب آسيب رسيدن به بازيگر مورد نظر نشود.

اين مسئول جلوه هاي ويژه در ادامه توضيح داد : ديگر بخش ايجاد جلوه هاي ويژه براي اين فيلم مربوط به ايجاد بخار، دود و بارانهاي مصنوعي مي شد كه بايد به اندازه كافي طبيعي از آب در مي آمد تا فصل و فضاي مورد نظر قصه را به خوبي انعكاس دهد.



شوقي در مورد آخرين فعاليت هاي جديد خود اعلام كرد : در حال حاضر مشغول انجام طراحي جلوه هاي ويژه فيلم سينمايي " محاكمه" به كارگرداني ايرج قادري هستم.