به گزارش خبرگزاری مهر، روابط عمومی معاونت امور فرهنگی وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی در خبری به نقل از همایون امیرزاده، مشاور اجرایی معاونت امور فرهنگی وزارت ارشاد، از ابلاغ شیوه‌نامه اجرایی خرید کتاب به ادارات کل فرهنگ و ارشاد اسلامی خبر داده و از قول او نوشته است: «نظر به سیاست‌های راهبردی معاونت امور فرهنگی در واسپاری وظایف تصدی‌گرایانه به استان‌ها، ضرورت تمرکززدایی از فعالیت‌های ستادی و مصوبات نشست تخصصی این معاونت با مدیران کل ادارات فرهنگ و ارشاد اسلامی این شیوه‌نامه تهیه و به استان‌ها ارسال شده است. از اهداف این واسپاری می‌توان به تقویت و توسعه کتاب و کتابخوانی، حمایت از آثار مکتوب و تامین و تجهیز کتابخانه‌ها در استان‌ها اشاره کرد.»

بر پایه این خبر، امیرزاده درباره ساز و کار اجرایی خرید کتاب از سوی استان‌ها نیز گفته است: «هیات خرید کتاب در هر استان از مدیرکل فرهنگ و ارشاد اسلامی استان (به عنوان رئیس هیات)، معاون فرهنگی اداره‌کل فرهنگ و ارشاد اسلامی استان (به عنوان دبیر هیات)، رئیس اداره فرهنگی (به عنوان عضو) و دو نفر کارشناس پیشنهاد شده از سوی مدیرکل فرهنگ و ارشاد اسلامی استان و تائید معاونت فرهنگی وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی تشکیل می‌شود.»

در این مطلب همچنین از زبان مشاور اجرایی معاونت فرهنگی درباره نحوه خرید کتاب از سوی این هیات، آمده است: «کتاب‌های چاپ اولی که بیش از یک سال از انتشار آن‌ها نگذشته باشد در جلسات این شورا می‌تواند مطرح شود. همچنین کتاب‌های ناشران آموزشی و تجدید چاپی اجازه مطرح شدن در این هیات را ندارد. همچنین هیات مجاز به خرید کتاب‌های ناشران غیربومی نیست مگر اینکه نویسنده ساکن آن استان باشد یا موضوع کتاب درباره آن استان باشد. این آئین‌نامه روز گذشته (۱۱ مهرماه) در ۶ ماده و به همراه جزئیات به امضای معاون امور فرهنگی وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی رسید و به استان‌ها ابلاغ شده است.»

متعاقب این اعلام و با توجه به ترکیب هیئت خرید کتاب در استان‌ها که شامل ۵ نفر متشکل از سه نماینده از اداره کل ارشاد و دو نفر به پیشنهاد مدیرکل ارشاد استان است، خبرنگار مهر در گفتگویی با مشاور اجرایی معاونت امور فرهنگی وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی، دلیل این ترکیب کاملاً دولتی را به رغم شعارهای مسئولان این معاونت وزارت ارشاد در واسپاری امور، جویا شد.

همایون امیرزاده در توضیحی در این خصوص گفت: در این آئین‌نامه قید شده است که دو نفر از اعضای هیئت خرید کتاب، کارشناسان پیشنهادی از طرف مدیرکل فرهنگ و ارشاد اسلامی استان‌ هستند که این افراد، لزوماً کارشناسان دولتی نیستند و الزاماً در اداره کل ارشاد استان مشغول به کار نیستند، بلکه خارج از این اداره کل هستند. چنانچه در خبر اعلامی قبلی، این موضوع تصریح نشده است، من بدینوسیله آن را اصلاح و بر غیردولتی بودن این دو عضو در ترکیب هیئت‌های خرید کتاب، تاکید می‌کنم.

وی در پاسخ به این نکته که اما به هر حال این دو از طرف مدیرکل ارشاد باید پیشنهاد شوند و باز هم غلبه نگاه دولتی را در این ترکیب شاهد هستیم و نیز در جواب این سوال که آیا بهتر نبود از ظرفیت انجمن‌ها و تشکل‌های صنفی حوزه نشر در هر استان و یا حتی ناشران و کتابفروشان باسابقه و معتبر نیز در این هیئت استفاده می‌شد؟، گفت: همانطور که گفتم این دو نفر، کارشناس حوزه کتاب در استان هستند؛ حال ممکن است ناشر باشند یا کتابفروش یا نویسنده و کتابشناس.

مشاور اجرایی معاونت امور فرهنگی وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی با بیان اینکه ترکیب کمیته‌های استانی خرید کتاب برآیندی است از ترکیب هیئت مرکزی خرید کتاب کشوری که در ترکیب آن هم هیچ ناشری عضویت ندارد، ادامه داد: اساس این است که مراقبت شود تا افرادی که خودشان ذینفع هستند، وارد کمیته نشوند و در ترکیب هیئت‌های خرید قرار نگیرند.

امیرزاده با بیان اینکه شیوه‌نامه اجرایی خرید کتاب در استان‌ها، در معاونت امور فرهنگی وزارت ارشاد تهیه و تدوین شده، درباره پروسه تدوین آن هم متذکر شد: عمده این کار در دفتر مطالعات و برنامه‌ریزی کتاب و کتابخوانی وزارت ارشاد انجام شده است و بیشتر از ۳ ماه روی تدوین آن کار شده است.

وی همچنین از افزایش ۳۰۰ درصدی اعتبار مربوط به خرید کتاب در استان‌ها ظرف سه سال گذشته و همزمان با تفویض اختیار خرید به استان‌ها خبر داد و گفت: این حمایت‌ها می‌تواند کمک کند که هم فعالیت ناشران استانی بیشتر از قبل دیده شود و هم از مشکلات مربوط به تحویل کتاب و ارسال آنها به مرکز (تهران) و انبار شدن کتاب‌ها در مرکز، کاسته شود.