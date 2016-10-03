به گزارش خبرگزاری مهر، این سنگفرش ها با جذب انرژی خورشیدی در روز، روشنایی مورد نیاز را در شب برای اماکنی مانند پیاده روها، پارک ها و دیگر بخش های عمومی شهرها تامین می کنند.

در داخل این سنگفرش ها که در قالب کاشی های رنگی متنوع طراحی شده اند، المنت های گرمایی هم نصب شده تا حتی در سرمای زمستان بتوانند به فعالیت خود ادامه دهند. برای روشن کردن اماکن عمومی نیازی به کندن و تغییر تمامی سنگفرش های نصب شده قبلی نیست و با استفاده از تعداد محدودی از این سنگفرش های خورشیدی می توان روشنایی کافی را در اماکن مورد نظر ایجاد کرد.

Solar Roadways سازنده این سنگفرش ها قصد دارد به طور آزمایشی آنها را بر روی تعدادی از جاده ها و از جمله جاده ای در ایالت میسوری نصب کند تا امنیت رانندگان به خصوص در زمان رانندگی در شب ارتقا یابد و آنها بهتر بتوانند مسیر را تشخیص دهند.

هر یک از این سنگفرش ها دارای یک سلول خورشیدی و همین طور یک منبع نوری ال ای دی هستند و المنت گرمایی و شیشه حرارت دیده مستحکم هم به آنها اضافه شده است.

این شیشه ها تا بدان حد مستحکم هستند که حتی در صورت عبور یک کامیون از رویشان هم آسیب نمی بینند. هر یک از این سنگفرش ها قادر به تولید ۴۴ وات برق هستند.

با توجه به تولید گرما توسط این سنگفرش های خورشیدی مشاهده آنها حتی در صورت بارش برف و باران هم ممکن خواهد بود. شرکت سازنده می گوید تعمیر این سنگفرش ها در محل نصب با تعویض قطعات آسیب دیده به سادگی ممکن خواهد بود.

استفاده گسترده از چنین سنگفرش هایی راه را برای استفاده گسترده تر از خودروهای خودران نیز هموار خواهد کرد. زیرا می توان از فناوری هایی برای تبادل اطلاعات میان آنها و این نوع اتومبیل ها در جهت ارتقای مسیریابی استفاده کرد.