درخواست «پاپ» از مردم آمریکا در خصوص انتخابات ریاست جمهوری

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از نشنال کاتولیک ریپورتر، «پاپ فرانسیس» ضمن بیان این مطلب در پاسخ به پرسشی در خصوص حمایت «هیلاری کلینتون» نامزد دموکرات انتخابات ریاست جمهوری ۲۰۱۶ آمریکا از سقط جنین و اظهارات «دونالد ترامپ» نامزد جمهوریخواه انتخابات ریاست جمهوری این کشور علیه مهاجران و اقلیت های حاضر در آمریکا گفت: در طول مبارزات سیاسی صحبتی نکردم، مردم مستقل هستند و من فقط می گویم که اظهارات و وعده ها را خوب بررسی کنید و بر اساس وجدان خود انتخاب کنید.

این در حالی که چندی پیش بی بی سی گزارش داده بود که پاپ، مسیحی بودن ترامپ را مورد تردید قرار داده است.

قرار است فردا سه شنبه معاونان ترامپ و کلینتون با یکدیگر مناظره کنند و اظهار نظر اخیر پاپ نیز می تواند یکی از محورهای بحث مناظره فردا باشد.

انتخابات ریاست جمهوری آمریکا در تاریخ هشتم نوامبر برگزار می شود و اگر کلینتون بتواند در این رقابت از ترامپ پیشی بگیرد تبدیل به اولین زن رئیس جمهور آمریکا می شود.

در این میان اما ترامپ عنوان داشته که اگر نتیجه انتخابات با پیروزی هیلاری همراه باشد آن را نمی پذیرد و روز گذشته نیز نتایج یک نظرسنجی نشان داد که نیمی از هواداران ترامپ از امکان تقلب در انتخابات ریاست جمهوری هراس دارند.