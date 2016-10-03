به گزارش خبرنگار مهر، رضا برمک صبح دوشنبه در نشست شورای آموزش و پرورش خارگ که با حضور مدیران سه دوره آموزشی برگزار شد اظهار داشت: همانطور که بر همگان آشکار است امروزه آموزش و پرورش به تنهایی نمی‌تواند به اهداف و نتایج مطلوب که همان تربیت و آموزش دانش آموزان است دست یابد و لازم و ضروری است که همه نهادها و ارگان‌ها آموزش و پرورش را یاری دهند.

وی درخصوص همکاری و همیاری مسئولان منطقه در رابطه با آموزش وپرورش عنوان کرد: در منطقه خارگ با توجه به روابط و ارتباط متقابل و دوستانه‌ای که آموزش وپرورش با پایانه‌های نفتی، بخشداری، شهرداری و دیگر نهادهای فعال منطقه دارد به خوبی توانسته است بسیاری از مشکلاتش را برطرف کند.

برمک اضافه کرد: با توجه به اینکه از امسال طرح نخبه‌پروری در مدارس خارگ اجرا خواهد شد می‌طلبد مسئولان منطقه در تهیه تجهیزات و ملزومات لازم برای اجرای طرح مذکور مانند همیشه با آموزش و پرورش همکاری لازم را داشته باشند.

دبیر شورای آموزش وپرورش خارگ ضمن اشاره به برخی وظایف مدیران مدارس گفت: مدیران آموزشگاه‌ها باید علاوه بر شاداب‌سازی فضای فیزیکی مدارس، فضای امن و بدون اضطراب و استرس را برای دانش‌آموزان به‌وجود آورند تا دانش آموزان در محیطی شاد و دلپذیر بتوانند خلاقیت‌های خود را آشکار سازند.

رئیس آموزش و پرورش خارگ در این جلسه از مدیران مدارس خواست ضمن اطلاع‌رسانی مطلوب به اولیا برای شرکت در سرشماری عمومی نفوس و مسکن، همکاری لازم را با اولیایی که دسترسی به رایانه و اینترنت ندارند انجام دهند.