کارگاه های مرمتی نباید بدون شناسنامه و حکم مرمت فعالیت کنند

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از روابط عمومی معاونت میراث فرهنگی؛ عصر روز گذشته معاون میراث فرهنگی کشور به همراه معانین اداره های میراث فرهنگی ۳۱ استان به بررسی وضعیت حوزه میراث فرهنگی و آسیب شناسی مسائل موجود در این حوزه پرداخت.

« محمد حسن طالبیان» معاون میراث فرهنگی کشور با اشاره به اینکه میراث فرهنگی به عنوان مهمترین بخش سازمان میراث فرهنگی، صنایع دستی و گردشگری نیازمند برنامه های دقیق و منسجم و هدف دار است اعلام کرد: موضوع پژوهش، حفاظت و معرفی از جمله اقداماتی است که برای حفظ ارزشهای میراث فرهنگی باید به صورت یکپارچه در کنار هم قرار بگیرند.

وی افزود: درحال حاضر فعالیت های مرمتی نیازمند پژوهش با هدف حفاظت هستند مگر آنکه مرمت یک سایتی اضطراری باشد و کارشناسان تصمیم به مرمت فوری بگیرند.

معاون میراث فرهنگی کشور تاکید کرد: هم اکنون دستگاه های شهری در خصوص مرمت آثار تاریخی در کنار سازمان میراث فرهنگی قرار گرفته اند. با اینکه این اتفاق یک توفیق برای میراث فرهنگی محسوب می شود اما لازم است که معاونین استان ها و کارشناسان میراث فرهنگی باید بر تمامی مرمت ها نظارت داشته باشند.

به گفته طالبیان، از این پس تمام مرمت هایی که در داخل سازمان میراث فرهنگی انجام می گیرد و همچنین مرمت هایی که توسط دیگر نهادها صورت می گیرد باید با حکم مرمت و نظارت معاونان میراث فرهنگی و کارشناسان این حوزه باشد.

وی افزود: درحال حاضر طبق هدف گذاری های صورت گرفته، لازم است که میراث فرهنگی با الگوی صحیح نظارت خود را بر بخش های مرمتی تقویت کند تا جریان سازی مرمت اصولی با مشارکت دستگاه ها تداوم پیدا کند.