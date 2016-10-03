۳۳۰ نفر از دانش آموزان قزوین به اردوی راهیان نور اعزام شدند

سالار قاسمی در گفتگو با خبرنگار مهر اظهار کرد: اولین کاروان اردوی راهیان نور دانش آموزی استان قزوین به مناطق جنوبی کشور اعزام شدند.

وی افزود: اردوهای راهیان نور در راستای توسعه و تقویت حرکت عظیم فرهنگی، تربیتی و به منظور آشنایی بیش از پیش دانش آموزان عزیز و آینده ساز استان با فرهنگ، معارف و ارزش های دفاع مقدس و شهیدان سرافراز برگزار می شود.

مدیرکل آموزش و پرورش استان قزوین خاطر نشان کرد: اردوی دانش آموزی راهیان نور در سال تحصیلی ۹۶-۹۵ از ۱۰ مهر ماه آغاز شده و ۱۲ هزار و ۸۷۸ نفر از دانش آموزان دوره دوم متوسطه دختران و پسران استان در این اردو شرکت خواهند کرد.

حجت الاسلام علی انصاری معاون پرورشی و فرهنگی اداره کل آموزش و پرورش استان قزوین نیز طی سخنانی بر اهمیت نقش این اردوها در خودسازی و آشنایی بیشتر دانش آموزان استان با فرهنگ، معارف و ارزش های دفاع مقدس و شهیدان سر افراز تأکید کرد.

