به گزارش خبرنگار مهر، آیت الله مصطفی علما صبح دوشنبه در جلسه اخلاق با موضوع « امر به معروف و نهی از منکر» که به میزبانی شرکت مخابرات استان کرمانشاه در محل حسینیه شهدا، گلزار شهدای کرمانشاه با حضور جمعی از مدیران استانی برگزار شد، با بیان اینکه جلسه ما جلسه تذکر است گفت: خود این محلی هم که آمدیم،یعنی مزار شهدا، بهترین جا برای تذکر است.

وی با اشاره به روایتی از بر سر مزار رفتن پیامبر اکرم(ص) به این منظور افزود: در روایات آمده است که رسول اکرم(ص) در لحظات آخر عمر خواستار این شد که او را بر سر مزار ببرند، با اینکه پیغمبر می توانست این کار را در خانه انجام دهد اما چون بر سر مزار آمدن را نوعی تذکر می دانست خواستار این موضوع شد.

نماینده ولی فقیه در استان و امام جمعه کرمانشاه با اشاره به روایتی دیگر از ائمه معصومین، مرگ را بهترین موعظه دانست.

وی با اشاره به سخنان همتی، مشاور عالی استاندار کرمانشاه پیرامون موضوع «امر به معروف و نهی از منکر»، گفت: ایشان حرفهای درستی زد که همه متکی به روایات بود.

هفته امر به معروف سمبلیک است اما در تمام زندگی بر این فریضه متکی هستیم

آیت الله علما با بیان اینکه، این هفته، هفته سمبلیک هفته امر به معروف و نهی از منکر است اما ما در تمام زندگی به آن متکی هستیم گفت: امر به معروف و نهی از منکر، یه کار عقلی بوده و در همه جای دنیا نیز وجود دارد و ما همواره اطرافیان خود را از بدی ها دور کرده و به آنها هشدار می دهیم.

وی با اشاره به واقعه عاشورا و طرح این سوال که، چه شد که کمتر از ۵۰ سال چنین رفتاری با خاندان پیغمبر شد؟ افزود: همه ما خصوصا ما که مسئولیم و یک صندلی در اختیار داریم باید از این موضوع درس بگیریم.

امام جمعه کرمانشاه گفت: مردم به متولیان و مسئولین نظام نگاه می کنند. حتی اگر ما ماشین دولتی سوار شویم. لذا اگر کار شخصی داریم نباید سوار شویم چرا که مردم حواسشان جمع است.

وی تاکید کرد: انسان برای خود شخصیتی است که نباید از این مسائل عدول کند.

آیت الله علما با اشاره به روایاتی که از امام حسین (ع) وجود دارد گفت:حضرت سیدالشهدا در کلامی می فرماید: «علم، آگاهی، دانش، ریشه معارف و حقایق است».

وی با اشاره به آگاهسازی مردم توسط امام (ره) گفت: امام راحل ۱۳ ، ۱۴ بار مردم را آگاه کردند لذا وقتی دستگاه سقوط کرد مردم خیلی آماده آگاه بودند و وظایفشان را بلد بودند.

امر به معروف و نهی از منکرف ریشه آگاهی، بیداری و حقایق است

نماینده ولی فقیه در استان با بیان اینکه، سیدالشهدا در خصوص مقوله علم و آگاهی و بیداری، که ریشه بسیاری از حقایق است تاکید دارد، گفت: ایشان بر امر به معروف و نهی از منکر نیز تاکید بسیار دارند.

وی بار دیگر به واقعه عاشورا و رفتار ی که با حضرت امام حسین(ع) و یارانش شد اشاره کرد و گفت: اگر مردم آگاه بودند این کار را که حیوان هم نمی کرد، می کردند؟!

نماینده ولی فقیه در استان و امام جمعه کرمانشاه گفت: امام حسین بر آگاهی و بیداری تاکید دارد. لذا امر به معروف و نهی از منکر و آگاهی دادن و بیدار کردن ریشه بسیاری از حقایق است.

آیت الله علما خاطر نشان کرد: ما باید از تجربیات عاشورا و تاریخ و سقوط بسیاری از حکومت ها در دنیا برای انقلاب استفاده کنیم.

وی بر توجیه افرادی که به وظایف خود آگاه نیستند تاکید کرد و گفت: تجربه خیلی مهم است. و عقل انسان را زیاد می کند.

نماینده ولی فقیه در استان تصریح کرد: امروز رشته مدیریت یک رشته مهم و اساسی در دانشگاه ها است و قرآن نیز سراسر مدیریت است. خود خدا مدیر است و تدبیر می کند و مدبران امر دارد.

وی با اشاره به مدیریت امام (ره) در زمان انقلاب و پس از آن گفت: خود امام(ره) این مرد ۹۰ ساله چطور مدیریت می کرد؟ خود مقام معظم رهبری چطور مدیریت می کند؟

آیت الله علما تاکید کرد: خود اسلام همه اینها را دارد، امام شاید دو کتاب سیاست هم مطالعه نکرده بود اما تجربیات باعث درایت و مدیریت او شد.

وی شرف و اعتبار انسان را درسایه تقوای او دانست و گفت: امام (ره) علی رغم اینکه همه امکانات کشور در اختیار او بود، چیزی نداشت و حتی فرزند او نیز یک خانه نداشت، لذا بالاترین شرافت برای انسان تقواست.

نماینده ولی فقیه در استان افزود: امروز یک نفر وجود ندارد که بگوید مقام معظم رهبری چطور؟ لذا اگر این تقوا قدرتمند و نیرومند نبود، اینقدر امام حسین (ع) و علی(ع) بر آن تاکید نداشت.

در رسیدن به پول و امکانات تقوا واجب است

وی خاطرنشان و تاکید کرد: ما وقتی به امکانات و مقام و پول می رسیم، تقوا واجب است و این فراز و نشیب هاست که انسان را می سازد.

آیت الله علما با اشاره به آیات قرآن در خصوص تقوا و اهمیت آن گفت: شرافت انسان وابسته به تقوا و قناعت انسان است. و بیش از هزار روایت و تاکید ائمه را بر قناعت داریم، یعنی همین که حقمان است.

وی تصریح کرد: ما اگر حقمان را در بین ۴۰ میلیون آدم، سرشکن کنیم می بینیم که حقمان چقدر است. این لغزشگاه هاست که ما را از آنها پرهیز داده اند.

نماینده ولی فقیه با اشاره به فریضه واجب امر به معروف و نهی از منکر گفت: کسی که دوستت دارد تو را از یک سری چیزها نهی می کند که این کلام، کلام دوست است و در روایات موج می زند. لذا کسی که تو را دوست دارد و واقعا دلسوز توست، تو را از یک سری چیزها نهی می کند اما کسی که با تو دشمنی می کند و بغض و کینه ای دارد تو را ترغیب به آن کار نهی شده می کند.

وی افزود: همانگونه که فهم قرآن انتها ندارد، تقوا هم انتها ندارد و کسی که اهل تقواست، همیشه سرفراز است.

مردم به مسئولین اقتدا می کنند

آیت الله علما با بیان اینکه مردم به ما نگاه کرده و به ما اقتدا می کنند و البته مراقب هستند گفت: سعی کنیم به گفته خدا و رسول او عمل کنیم، چرا که خود آنها به ما کمک و راهنمایی می کنند.

وی تصریح کرد: اینها سرمایه اخلاقی و انسانی است و هرکس این سرمایه ها را حفظ کند، سودش را خودش می برد.

نماینده ولی فقیه در استان با اشاره به شخصیت شهید مطهری گفت: او مرد صاحب فکری بود که بعضا نوشته های ملاصدرا و ابن سینا را نقد می کرد اما مجذوب سلامت رفتاری امام (ره) بود.

وی بر توجه به فرهنگ و خصوصا فرهنگ امر به معروف و نهی از منکر تاکید کرد و گفت: مقام معظم رهبری می فرماید همه کارها یک طرف و کارهای فرهنگی یک طرف و خود ما اولی به کار فرهنگی هستیم.

آیت الله علما در پایان ابراز امیدواری کرد؛ فرهنگ امر به معروف و نهی از منکر در جامعه ساری و جاری شود.