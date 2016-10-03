به گزارش خبرگزاری مهر، تیم فوتبال نوجوانان ایران روز یکشنبه در دیدار پایانی رقابتهای زیر ۱۶ سال آسیا در ضربات پنالتی با نتیجه ۴ بر ۳ مغلوب عراق شد و از کسب عنوان قهرمانی بازماند.

عباس چمنیان در این خصوص گفت: ما از بازی نیمه نهایی با کره شمالی خیلی خسته بودیم. ضمن اینکه محمد قادری و سعید آهنی هم مصدوم بودند و نتوانستند بازی خوب خودشان را به نمایش بگذارند.

وی افزود: اما من باید به عراق تبریک بگویم. ما از همان ابتدا می دانستیم که عراق در این تورنمنت از چه قدرتی برخوردار است و آنها این را در بازی با ما نشان دادند. من از قبل تورنمنت گفته بودم که برای صعود به جام جهانی به اینجا آمده ایم و ما این را با موفقیت در اینجا انجام دادیم.

سرمربی تیم فوتبال نوجوانان ایران ادامه داد: به بازیکنانم گفتم پنالتی به بخت و اقبال ربط دارد و از عملکرد بازیکنانم در تورنمنت خیلی رضایت دارم. از آنها به خاطر تمام تلاش هایشان از روز اول تا به پایان رقابتها تشکر می کنم.