اعزام ۳۰ هزار زائر البرزی به کربلا/بررسی وضعیت اسکان زائران

به گزارش خبرنگار مهر، سیدحمیدطهائی شامگاه یکشنبه در جلسه ستاد برنامه ریزی و پشتیبانی مراسم اربعین حسینی ضمن تسلیت سوگواری اباعبدالله الحسین(ع)، با تأکید بر لزوم فراهم شدن بسترهای برگزاری این مراسم، اظهار کرد: اسکان زائران در نقاط مرزی کشور و در شهرهای نجف و کربلا، تغذیه زائران اربعین، ساماندهی موکب ها، اطلاع رسانی و تبلیغات، ارتباطات، امنیت زائران، موضوع بهداشت و درمان، بهره‌گیری از ظرفیت های مردمی از محوری ترین موضوعاتی است که باید برای آن بسترهای لازم را مهیا کرد.

طهائی در ادامه گفت: همانگونه که در دوران دفاع مقدس با تقسیم وظایف خدمت رسانی لازم انجام می شد، در برگزاری این همایش اسلامی نیز باید کارها به تفکیک انجام پذیرد.



وی با تأکید از ضرورت بهره مندی از خدمات سپاه مراسم اربعین حسینی، گفت: هر دستگاه نیز به فراخور امکانات و خدمات باید الزامات این سفر را در بخش اسکان، جذب و پذیرایی مهیا کند.

استاندار البرز همچنین برکت این مراسم را با مشارکت مردم با شکوه تر دانست و افزود: از ظرفیت خیرین و مشارکت های هیئت های مذهبی نیز برای هر چه پُر بارتر برگزار شدن این همایش دینی باید بهره مند شد.

طهائی در ادامه با تأکید بر اطلاع رسانی به زائران و آگاهی بخشی به مسافران برای داشتن سفری ایمن و با آمادگی کامل، گفت: بسته ویژه ای با رویکرد اطلاع رسانی به زائران حسینی باید تهیه و تدوین و قبل از اعزام مسافران البرزی اطلاع رسانی شود.

در ادامه معاون سیاسی و امنیتی استانداری البرز گفت: به منظور انتظام بخشی در روند اعزام و استقبال از زائران باید برنامه ریزی ها ساختارمند و عملیاتی شده ترسیم شود.

فتح الله حقیقی افزود: کمیته های امنیتی و انتظامی در تمامی مراحل بسترهای سفری مطلوب برای زائران حسینی را فراهم خواهند آورد.

معاون استاندار با تأکید بر ضرورت اجرای دستور العمل های وزارت کشور در این زمینه تصریح کرد: طبق سیاست های این وزارتخانه، امسال از تمامی ظرفیت دستگاه های داوطلب می توان استفاده کرد.

حقیقی گفت: به همین منظور نیز با تقسیم وظایف، فرایند اسکان، اعزام و تغدیه زائران با بهره مندی از ظرفیت دستگاه های موجود رقم می خورد.

به گزارش خبرنگار مهر، سهمیه استان البرز امسال ۳۰ هزار زائر اعلام شده است، به همین منظور نیز ۱۴ کمیته فعال شده و ۵ مکان با ظرفیت ۲۵ هزار زائر در نجف برای اسکان پیش بینی شده است.