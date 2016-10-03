ورود ۷۰ درصد قاچاق از مبادی رسمی/ رصد دائمی فضای مجازی توسط پلیس

به گزارش خبرنگار مهر ، سردار اسکندر مومنی در صبحگاه مشترک فرماندهی انتظامی تهران در جمع خبرنگاران درخصوص برخورد با کالای قاچاق گفت: تمرکز اصلی ما روی مبادی ورودی کالای قاچاق است ضمن اینکه باید فرآیندهای عبور کالا مکانیزه شود و تا زمانی که این فرآیندهای گمرکی سنتی باشد امکان پیگیری و شناسایی کالای قاچاق کمتر بوده و به این ترتیب ضریب خطا بیشتر می‌شود.

جانشین فرماندهی ناجا با بیان اینکه بیش از ۷۰ درصد از قاچاق از مبادی رسمی وارد کشور می‌شود، گفت: مجازاتهای مربوط به قاچاقچیان باید بازدارندگی بیشتری داشته باشد تا ریسک قاچاق کمتر شود.

مومنی درخصوص برگزاری کنسرت در برخی شهرهای مذهبی و مخالفت برخی علما و روحانیون با این موضوع گفت: مجوز کنسرت ها شرایط خودش را دارد و تغییری در نحوه صدور مجوز و سیاست‌های ناجا در این خصوص انجام نشده است.

سردار مومنی درخصوص برگزاری برخی جشن‌ها با عنوان رنگ‌پارتی توسط دختران و پسران در تهران گفت: پلیس فتا پلیسی جوان است اما علیرغم نوپابودن دستاوردهای زیادی داشته است.

جانشین فرمانده ناجا ادامه داد: این پلیس کنترل خوبی را روی فضاهای مجازی داشته است و در چند هفته اخیر نیز دستگیری‌هایی داشته ایم.

وی گفت: فضای مجازی یکی از جاهایی است که پلیس به صورت دائمی آن را رصد می‌کند و ما به دنبال افزایش رصد این حوزه هستیم.

سردار مومنی در خصوص طرح کاهش آلودگی هوا نیز گفت: این طرح از طرف ناجا هیچ توقفی نداشته است صرفا یکی از شاخه های اجرای این طرح موضوع معاینه فنی بوده است که از گذشته نیز وجود داشته است و پلیس با کسانی که معاینه فنی ندارند برخورد می کند.