ثبت نام آزمون وکالت ۱۳۹۵ آغاز شد

به گزارش خبرگزاری مهر، ثبت‌نام آزمون وکالت ۱۳۹۵ از روز یکشنبه ۱۱ مهر آغاز شده و تا روز پنجشنبه ۲۲ مهر ماه ادامه دارد و ۵ آذر ماه سال جاری برگزار خواهد شد. داوطلبان باید سریال ثبت‌نام آزمون کارآموزی وکالت سال ۱۳۹۵ به مبلغ ۷۵۰ هزار ریال معادل ۷۵ هزار تومان را از طریق سایت سازمان سنجش خریداری کنند.

چاپ (پرینت) اسکن مدارک ارسالی توسط داوطلب به همراه تقاضانامه ثبت‌نام پس از پایان ثبت‌نام و اخذ کد پیگیری الزامی است و داوطلب باید در صورت قبولی این پرینت را به کانون متبوع همراه با سایر مدارک تسلیم کند. داوطلبان پیش از انتخاب کانون محل کارآموزی و اشتغال خود حتما به آگهی اختصاصی کانون‌ها در سایت اختصاصی آنها مراجعه کنند و از شرایط احتمالی پیش بینی شده در هر کانون آگاه شوند؛ زیرا با توجه به مستقل بودن کانون‌ها و ویژگی های اقلیمی و اجتماعی آنها شرایط اختصاصی اعلامی هر کانون برای داوطلبان ورود به آن لازم الاتباع است.

در صورت مواجه شدن با هرگونه مشکل در روند ثبت‌نام، داوطلبان می‌توانند از ساعت ۸:۳۰ الی ۱۲ و ۱۴۰ الی ۱۵ به جز ایام تعطیل با شماره ۰۲۶۳۶۲۷۰۰۶۱ و ۰۲۶۳۶۲۷۰۰۶۲ تماس بگیرند.