توزیع وسایل کمک توانبخشی به معلولان تهرانی تا پایان سال

محمد رضا اسدی در گفتگو با خبرنگار مهر با اشاره به طرح توزیع وسایل کمک توانبخشی در استان تهران افزود: این طرح در سال جاری به سرعت در حال اجرا است.

وی با بیان اینکه اسامی معلولان واجد شرایط مشخص شده اند، گفت: طبق هماهنگی های صورت گرفته با بهزیستی شهرستان های استان اسامی برای بهزیستی تهران ارسال شده است و به تدریج وسایل در اختیار آنها قرار می گیرد.

معاون امور توانبخشی بهزیستی استان تهران در خصوص اقلام توزیعی به معلولان افزود: واکر، عصا، ویلچر از جمله وسایلی است که برای معلولان در نظر گرفته شده است.

اسدی همچنین به برخی از مشکلات معلولان در بخش مسکن اشاره کرد و گفت: در این زمینه هم با موانعی روبرو هستیم که امیدواریم با حمایت خیرین و کمک های دولت مشکلات رفع شود.

وی در ادامه با بیان اینکه وسایل کمک توانبخشی تا پایان سال در بین معلولان واجد شرایط توزیع خواهد شد، در این زمینه چنانچه اعتبارات در اختیار ما قرار گیرد ما نیز به سرعت وسایل را تامین خواهیم کرد.