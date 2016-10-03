یک سوم شهدای کهگیلویه و بویراحمد دانش آموز هستند

به گزارش خبرنگار مهر، سردار یدالله بوعلی در دومین روز از برگزاری کنگره ملی ۱۸۸۰ شهید استان در اجلاسیه شهدای دانش آموز افزود: امروز این فرصت به وجود آمد تا یاد و خاطره شهدا دانش آموز و رشادت های آنان را گرامی بداریم.

وی بیان کرد: شهدا با نثار خونشان به این کشور عزت دادند و افتخار و سربلندی آفریدند.

وی با بیان اینکه در کشور ۳۶ هزار شهید دانش آموز وجود دارد، اظهار داشت: استان ما نیز ۴۴۲ شهید دانش آموز تقدیم انقلاب و اسلام کرده است.

دبیرکل کنگره ملی ۱۸۸۰ شهید استان با اشاره به اینکه شهدای دانش آموز بیشترین حضور را در دفاع مقدس داشتند، تصریح کرد: این دانش آموزان به صورت داوطلبانه و پرشور به جبهه ها اعزام می شدند.

بوعلی ادامه داد: خدا را شاکریم که به ما توفیق داد که امروز میزبان خانواده های شهدای دانش آموز باشیم.

به گزارش خبرنگار مهر، کنگره ۱۸۸۰شهید استان از روز گذشته آغاز شده و تا پنجشنبه ۱۵مهرماه ادامه دارد.