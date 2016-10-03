از داور استرالیایی توقع قضاوت عادلانه داریم

به گزارش خبرنگار مهر، «اوسیانو کروز» پیش از آغاز تمرین امروز تیم ملی فوتبال ایران در خصوص شرایط تیم ملی گفت: در حال حاضر اردوی خوبی را پشت سر می‌گذاریم. پیش از این برنامه تمرینی خوبی را در ارمنستان داشتیم. یکی از دلایلی که ما به ارمنستان سفر کردیم شرایط خوب این اردو و زمین بود. همچنین لژیونرهایمان مانند کریم انصاری فرد و قوچان نژاد به ایران رسیدند و سایر بازیکنان به دلیل اینکه پرواز کمتری داشته باشند در ازبکستان به ما اضافه می شوند.

وی درباره بازی مقابل ازبکستان افزود: بازی دشواری پیش رو داریم. البته مقابل کره جنوبی هم مسابقه سختی پیش رو داریم اما تمرکزمان را روی بازی با ازبکستان ابتدا گذاشته ایم. این تیم بازیکنان خوبی دارد که تجربه‌شان نسبت به گذشته بهتر شده است. در حال حاضر ازبکستانی‌ها ۶ امتیاز دارند و در صدر جدول هستند.

مربی تیم ملی فوتبال در رابطه با قضاوت «ویلیامز» داور استرالیایی در این مسابقه گفت: فکر می کنم نباید زیاد به این مساله بپردازیم، ما فقط از داور توقع داریم که قضاوت عادلانه در این بازی داشته باشد. همانطور که از بازیکنان توقع داریم بهترین عملکرد را داشته باشند. ما فقط توقع قضاوت عادلانه را داریم.