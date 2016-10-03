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۱۲ مهر ۱۳۹۵، ۱۰:۴۰

رضا قوچان نژاد:

ازبکستان بی دلیل صدرنشین نیست

ازبکستان بی دلیل صدرنشین نیست

مهاجم تیم فوتبال ایران با اشاره به بازی ایران برابر ازبکستان در مرحله نهایی انتخابی جام جهانی روسیه، گفت: ازبکستان بی‌دلیل در صدر جدول قرار ندارد.

به گزارش خبرنگار مهر، رضا قوچان‌نژاد پیش از آغاز تمرین تیم فوتبال ایران در رابطه با شرایط اردو گفت: من شب گذشته به جمع ملی پوشان اضافه شدم و آنطور که شنیدم بازیکنان برای این بازی آماده هستند. همچنین آنها اردوی خوبی را نیز در کشور ارمنستان برگزار کرده اند.

وی افزود: ازبکستان تیم خوبی است و در مسابقه دوستانه ای که ما با این تیم داشتیم به سختی پیروز شدیم. دو سال پیش هم در بازی برگشت به این تیم باختیم. ازبکستان تیم قوی و فیزیکی است و بی دلیل در صدر جدول قرار ندارد. امیدواریم نتیجه خوبی بگیریم.

مهاجم تیم ملی فوتبال ایران در پایان در خصوص میزان آمادگی خودش گفت: من دو روز پیش در باشگاهم بازی داشتم و امیدوارم برای روز پنجشنبه آماده باشم.

کد مطلب 3785795

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