ظرفیت نگهداری گندم در سیلوهای زنجان ۲۵درصدافزوده شده است

به گزارش خبرنگار مهر، حسین جعفری ظهر دوشنبه در حاشیه سفر وزیر دفاع و پشتیبانی از نیروهای مسلح به استان زنجان در جمع خبرنگاران، به سیلوهای نگهداری غلات به ویژه گندم در استان زنجان اشاره کرد و افزود: زنجان در زمره استان‌هایی قرار دارد که همه تولید خود را در فضای استاندارد ذخیره‌سازی کرده است.

وی اظهار کرد: در این خصوص هیچ مشکلی در استان زنجان وجود ندارد و در حال حاضر می‌توان برای چهار و نیم سال آینده در این سیلوها محصولات خود را نگهداری کنیم.

رئیس سازمان جهاد کشاورزی استان زنجان گفت: یکی از منابع استراتژیک و زیربنایی هر کشور تاسیسات ذخیره سازی در راستای نگهداری غلات به خصوص گندم است و در این راستا و در طول یک سال گذشته ۹۶ هزار تن یعنی ۲۵ درصدبه ظرفیت نگهداری گندم در سیلوهای استان زنجان افزوده شده است.

جعفری تاکید کرد: در هفته دولت در سال جاری نیز یک پروژه سیلو با ظرفیت ۱۳ هزار تن در شهرستان ایجرود به بهره‌برداری رسیده و سه پروژه دیگر نیز با ظرفیت ۸۳ هزار تن در مهر ماه امسال به بهره برداری می‌رسد.

وی گفت: با بهره‌برداری از این سه پروژه، ظرفیت نگهداری گندم در استان تا سال گذشته از ۴۰۰ هزار تن با افزایش ۲۵ درصدی به ۴۹۶ هزار تن در سال ۹۵ خواهد رسید.

رئیس سازمان جهاد کشاورزی استان زنجان با بیان اینکهشرکت زرین پیمان خدابنده در سال ۸۵ با صدور مجوز قانونی اقدام به فعالیت کرد، ادامه داد:(: این شرکت در همان سال نسبت به احداث ۱۵ هزار تن سیلوی روباز اقدام کردیم و در سال ۸۶ نخستین سیلوی فلزی شهرستان خدابنده با ظرفیت ۳۰ هزار تن احداث شد.

جعفری افزود: پس از این احداث انجام فضای توسعه در سال ۹۵ با افزایش ۴۴۰ هزار تنی ظرفیت سیلو با افزایش به ظرفیت کل ۱۱۰ هزار تن فلزی و ۲۵ هزار تن فضای روباز رسیده است و این سیلو در حال حاضر به عنوان تنها سیلوی فعال شهرستان خدابنده تولید مازاد بر نیاز کشاورزان منطقه را خریداری و ذخیره‌سازی می‌کند.

وی ادامه داد: در کشور ما میزان ظرفیت ذخیره سازی در سال ۵۷ حدود یک میلیون تن و مختص به بخش دولتی بود و در استان زنجان ظرفیت حدود ۸ هزار تن بوده است.