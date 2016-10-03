وضعیت بهتر «سارکوزی» نسبت به «اولاند» در نظرسنجی ها

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از خبرگزاری فرانسه، نیکلا سارکوزی رئیس جمهور سابق و فرانسوا اولاند رئیس جمهور فعلی فرانسه را باید مهمترین نامزدهای انتخابات سال ۲۰۱۷ فرانسه دانست.

هر چند که هنوز رقابت ها آغاز نشده اما فعالیت های سارکوزی از مدت ها قبل آغاز شده و عملکرد ضعیف اولاند موجب شده تا احتمال یک دوره ای شدن ریاست جمهوری وی قوت بگیرد.

در همین رابطه نظرسنجی موسسه «اودوکسا» حکایت از آن دارد که ۶۲ درصد فرانسوی ها عملکرد سارکوزی و اولاند را در دوران ریاست جمهوریشان بد ارزیابی می کنند؛ ۲۵ درصد معتقدند سارکوزی عملکرد بهتری داشته و ۱۲ درصد اقدامات اولاند را بهتر از سارکوزی ارزیابی می کنند.

نظرسنجی موسسه «ایفوپ» نیز در تیر ماه نشان می داد که ۷۳ درصد از مردم فرانسه با انتخاب مجدد فرانسوا اولاند و ۶۶ درصد با انتخاب مجدد نیکلا سارکوزی در انتخابات سال ۲۰۱۷ میلادی، کاملا مخالف هستند.