کشف و ضبط البسه منقش به علائم شیطان پرستی در البرز

به گزارش خبرنگار مهر، سرهنگ علی تقی پور در همایش پلیس و اصناف که صبح دوشنبه در سالن میلاد شهرداری کرج برگزار شد، اظهار کرد: ۸۴ هزار واحد صنفی در استان وجود دارد که از این تعداد ۲۰ هزار واحد غیر مجاز هستند.

وی با بیان اینکه طی سال جاری تا کنون ۱۱ هزار واحد صنفی تقاضای اخذ جواز کرده اند، گفت: طرح های خوبی توسط اتاق اصناف در راستای مقابله با توزیع پوشاک نامناسب صورت گرفته است.

رئیس اداره نظارت بر اماکن عمومی نیروی انتظامی البرز خاطرنشان کرد: متاسفانه تعداد زیادی البسه با علائم شیطان پرستی و گروه های منحرف در البرز کشف و ضبط شده است.

تقی پور با اعلام اینکه بیشتر مانتوهای پشت نویس با حروف لاتین در سطح استان البرز کشف و ضبط شده است، عنوان کرد: در این بین البسه هایی نیز منقش به تصاویر مبتذل بودند.

وی با تاکید بر اینکه طی اجرایی شدن طرح هایی در بازرسی از چایخانه ها کشفیات مشروبات الکلی را شاهد بودیم، افزود:۳ هزار و ۸۰۰ واحد چایخانه در استان وجود دارد که حدود ۸۵۰ مورد دارای مجوز هستند.

رئیس اداره نظارت بر اماکن عمومی نیروی انتظامی البرز اعلام کرد: در راستای اجرایی شدن طرح هایی که توسط اداره بهداشت و بازرسی اتاق اصناف صورت گرفته ۲ هزار و ۴۰۰ نمونه قلیان جمع آوری و تحویل شهرداری شد.

وی با اشاره به اینکه برگزاری مراسم غیر مجاز و اجرای موسیقی غیر مجاز در چایخانه ها مورد بررسی و پیگیری قرار گرفته است، افزود: برخورد با باغ تالارهای متخلف که نسبت به برگزاری مراسم مختلط اقدام می کردند، صورت گرفته است.

تقی پور با تاکید بر اینکه یک ساعت کاری برای اصناف افزایش داده شده است، تصریح کرد: ۳ هزار و ۸۴۶ مورد مکاتبات اتحادیه را پاسخگو بودیم.