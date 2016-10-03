به گزارش خبرگزاری مهر، بنیاد اندیشه و احسان توحید با همکاری انجمن اندیشه و قلم سلسله نشست هایی را با عنوان «عاشورا، نگاهی دیگر» در ادیام محرم در مسجد امیرالمومنین برگزار می کند.

این جلسات در شب‌های دهه اول محرم الحرام امسال، با سخنرانی صاحب‌نظران حوزه اندیشه دینی در سالن مسجد جامع امیرالمؤمنین واقع در بلوار مرزداران، خیابان ایثار با حضور صاحب نظران اندیشه دینی برقرار است و از اهل نظر، دانشجویان، فرهیختگان و علوم علاقمندان جهت بهره گیری از این مباحث دعوت شده است.

در متن دعوت‌نامه‌ای که در اختیار رسانه‌ها قرار گرفته، آمده است: بار دیگر صدای زنگ قافله کربلاییان به گوش می رسد و تشنگان اخلاق و معنویت و عدالت را که بیش از همیشه محتاج معارف حسینی هستند، به سوی خود می خواند. اینک ما و حسین(ع)، ما و مکتب عاشورا، ما و شناخت راه شهیدان، ما و مسئولیت بزرگ رهروی اندیشه حیاتبخش حسین(ع) و زینب (س) بر آن شدیم تا در شبهای دهه اول محرم به عاشورا و قیام حسینی از منظری متفاوت بنگریم. در این مسیر از اندیشمندان و صاحب نظران اندیشه دینی یاری جستیم تا در کنار شور حسینی، از شعور حسینی نیز توشه برگیریم.

موضوعات مباحث و سخنرانان این برنامه ها به شرح زیرند:

دوشنبه ۱۲ مهر شب دوم محرم حجت‌الاسلام والمسلمین فاضل میبدی با موضوع تحریف در واقعه عاشورا

سه شنبه ۱۳ مهر شب سوم محرم حجت‌الاسلام والمسلمین فیرحی با موضوع عاشورا و فرهنگ مقاومت

چهارشنبه ۱۴مهر شب چهارم محرم حجت‌الاسلام والمسلمین معزالدینی با موضوع عاشورا و اصلاح امت

پنجشنبه ۱۵ مهر شب پنجم محرم حجت‌الاسلام والمسلمین قادری با موضوع نقدهای امام حسین به سیستم مدیریتی زمانه

جمعه ۱۶ مهر شب ششم محرم حجت‌الاسلام والمسلمین سروش محلاتی با موضوع قیام حسینی و مبارزه با فساد

شنبه ۱۷ مهر شب هفتم محرم حجت‌الاسلام والمسلمین سید ضیاء مرتضوی با موضوع بازتاب عاشورا در فقه سیاسی شیعه

یکشنبه ۱۸ مهر شب هشتم محرم حجت‌الاسلام والمسلمین مهریزی با موضوع زن و خانواده در عاشورا