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۱۲ مهر ۱۳۹۵، ۱۱:۱۶

شلیک موشک بالستیک به عربستان توسط ارتش یمن

شلیک موشک بالستیک به عربستان توسط ارتش یمن

رسانه های عرب زبان از شلیک یک فروند موشک بالستیک به عربستان سعودی توسط نیروهای ارتش یمن خبر دادند.

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از روسیا الیوم، ارتش یمن در ادامه دفاع از خود در برابر تجاوزات عربستان سعودی، یک فروند موشک بالستیک به سوی عربستان سعودی شلیک کردند.

این موشک به پایگاه نظامی «المنتزه» در منطقه «ظهران» واقع در منطقه «عسیر» اصابت کرد.

عربستان سعودی به بهانه بازگرداندن «عبد ربه منصور هادی» رئیس جمهوری مستعفی یمن به قدرت، با حمایت برخی کشورهای عربی و غربی تجاوز گسترده ای را به مناطق مختلف یمن آغاز کرده است.

این حملات از ششم فروردین سال ۹۴ تاکنون آغاز شده است و سعودی ها در این حملات از سلاح های مرگبار و ممنوعه علیه شهروندان بیگناه مردم یمن استفاده کرده اند. سلاح هایی همچون بمب خوشه ای و فسفری که نهادهای حقوق بشر بارها نسبت به آن واکنش نشان داده اند.                                

کد مطلب 3785844

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