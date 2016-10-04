به گزارش خبرنگار مهر، این شماره «مدیریت ارتباطات» همانطور که از روی جلد آن پپیداست، با پرونده ویژهای به استقبال کتاب «تفکر و سواد رسانهای» که از امسال به عنوان کتاب درسی در مقطع دبیرستان، وارد متون آموزشی دانشاموزان شده، رفته و هم از زبان مولفان این اثر و هم منتقدین آن، به بررسی این کتاب پرداخته است.
یادداشتی از پروفسور مهدی محسنیانراد با عنوان «اگر فرزند دبیرستانی داشتم!»، گفتگویی با محمود امانی مدیرکل دفتر تالیف کتابهای درسی و متوسطه نظری و همچنین میترا دانشور، مسئول گروه تالیف کتاب «تفکر و سواد رسانهای» و همچنین مقالهای در مقایسه وضعیت آموزش سواد رسانهای در نظام آموززشی ایران با کشور فرانسه، به قلم حمیدرضا نجفی، پژوهشگر علوم اطلاعرسانی و ارتباطات، از جمله مطالب تشکیل دهنده این پرونده است.
نقد و بررسی کتاب «متغیر پنهان سرمایهگذاری» که مشتمل بر تحلیل ۱۵ اقتصاددان، فعال اقتصادی و فرهنگپژوه درباره تاثیر رسانه بر سرمایهگذاری، در گفتگویی با سیدابراهیم علیزاده، تدوین کننده این اثر و نیز با گفتاری از محسن ایلچی مدرس روزنامهنگاری اقتصادی، بخش دیگری از مطالب این شماره ماهنامه «مدیریت ارتباطات» را تشکیل میدهد.
در بخش روابط عمومی این نشریه هم چهار مطلب ترجمهای از پژوهشگرانی مانند استوارت بروس، مارک پک، سایمون کالیستر و فیلیپ شلدریک، درباره آینده روابط عمومی را میخوانیم.
مسیر اخلاق روزنامهنگارانه» هم عنوان مطلبی است از سیدفرید قاسمی پژوهشگر ارتباطات و «گرافیک اطلاعرسان و واقعیت افزوده» هم تیتر مقالهای است از مریم سلیمی مدرس دانشگاه سوره و پژوهشگر ارتباطی و تصویری با موضوع بصریسازی محتوا در ارتباطات.
شماره ۷۷ ماهنامه تحلیلی، آموزشی و اطلاعرسانی «مدیریت ارتباطات» با مدیرمسئولی امیرعباس تقیپور و سردبیری امیر لعلی و زیر نظر شورای سیاستگذاری، از امروز سهشنبه ۱۳ مهر و با بهای ۷۰۰۰ تومان روی دکه رفته است.
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