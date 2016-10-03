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۱۲ مهر ۱۳۹۵، ۱۱:۴۲

اعمال محدودیت نصب سایت های مخابراتی در فضای سبز تهران

اعمال محدودیت نصب سایت های مخابراتی در فضای سبز تهران

مدیرعامل شرکت ارتباطات مشترک شهر تهران گفت: احداث سایت های مخابراتی در محدوده فضاهای سبز شهر تهران با محدودیت های قانونی مواجه است و شهرداری در این خصوص نگاهی سختگیرانه تر دارد.

به گزارش خبرگزاری مهر، سیدعلیرضا اردوبادی با اشاره به هفتاد و چهارمین جلسه کارگروه بررسی درخواست های نصب دکل های مخابراتی تهران گفت: برخی اپراتورهای تلفن همراه برای توسعه فعالیت های ارتباطی خود، درخواست احداث سایت در فضاهای سبز شهری را دارند که طبق قانون محدودیت هایی در این باره اعمال می شود.

وی با بیان اینکه ضوابط و قوانین ایجاد سایت های مخابراتی در محدوده فضای سبز تعریف شده است، اظهار داشت: بر این اساس ایجاد سایت مخابراتی در محدوده فضای سبز باید تابع شرایط فاصله قانونی با درختان، اماکن مسکونی و عدم تخریب پذیری فضای سبز باشد.

مدیرعامل شرکت ارتباطات مشترک شهر در ادامه بر ضرورت جلوگیری از نصب چند دکل مخابراتی روی یک ساختمان تاکید و خاطرنشان کرد: این کار خلاف ضوابط و مقررات نصب دکل های مخابراتی در شهر بوده و شهرداری تهران به هیچ عنوان اجازه نصب همزمان چند دکل بر روی یک ساختمان را نمی دهد.

اردوبادی همچنین با اشاره به موضوع افزایش تقاضاهای نصب دکل های مخابراتی از سوی اپراتورهای تلفن همراه در شهر تهران گفت: همه ساله شاهد درخواست مجوز برای نصب تعداد زیادی دکل از سوی اپراتورهای مخابراتی هستیم که باید مبانی علمی و استاندارد این درخواست ها مشخص شود.

وی در پایان با تاکید بر شکایات شهروندان از نصب دکل های مخابراتی در محیط های مسکونی خاطرنشان کرد: شهرداری تهران این شکایات را طبق قانون بررسی کرده و با تخلفات در این زمینه طبق قانون برخورد می کند.

کد مطلب 3785863
نورا حسینی

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