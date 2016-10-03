به گزارش خبرنگار مهر، اکبر قنبرپور با بیان اینکه فستیوال بازار دارایی فکری در حوزه مواد غذایی در آذرماه برگزار می شود، گفت: در ادامه دستاوردهای خوب رویدادهای فستیوال تخصصی نوآوری در صنعت لوازم خانگی و فستیوال نوآوری‌های حوزه تجهیزات پزشکی، مرکز فن‌بازار ملی ایران در صدد است چند فستیوال تخصصی دیگر را نیز تا پایان سال جاری برگزار کند.

وی با اشاره به برگزاری فستیوال‌های تخصصی نوآوری با حضور سرمایه‌گذاران و تولیدکنندگان در یک حوزه تخصصی-کاربردی گفت: نوآوری‌های حوزه‌هایی که حائز شرایط می‌شوند پس از طی فرآیند ارزیابی و انتخاب، در روز برگزاری فستیوال به صورت حضوری برای سرمایه‌گذاران و تولیدکنندگان معرفی شده و زمینه تعامل بین طرفین با برگزاری جلسات رودررو فراهم خواهد شد.

رئیس مرکز فن‌بازار ملی ایران ادامه داد: در صورت انجام معامله از طریق بازار دارایی فکری، حمایت­های مادی و معنوی معاونت علمی و فناوری ریاست‌جمهوری در قالب ارائه تسهیلات وجود خواهد داشت.

قنبرپور با اشاره به برگزاری فستیوال بازار دارایی فکری در حوزه مواد غذایی خاطرنشان کرد: متقاضیان می‌توانند طرح‌های خود را تا ۳۰ مهرماه به دبیرخانه فستیوال ارسال کنند.

به گزارش مهر، در آخرین فستیوال تخصصی که در حوزه تجهیزات پزشکی برگزار شد نمایندگان بیش از ۸۰ شرکت تولیدی و ۱۰ شرکت سرمایه‌گذاری و VC حضور داشتند و بیش از ۴۰ جلسه دوجانبه بین بیش از ۱۵ سرمایه‌گذار- تولیدکننده و ۱۹ مخترع برگزار شد که مذاکرات همکاری کماکان ادامه دارد. تاکنون در بازار دارایی فکری ۴ اختراع و ۱ طرح صنعتی به فروش رفته است و جمع معاملات صورت گرفته در این بازار نزدیک به ۴۰ میلیارد ریال بوده است.

پارک فناوری پردیس با حمایت معاونت علمی و فناوری ریاست‌جمهوری، پنجمین فستیوال بازار دارایی فکری را در زمینه تخصصی «نوآوری‌های صنعت مواد غذایی» را برگزار میکند.