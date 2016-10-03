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۱۲ مهر ۱۳۹۵، ۱۲:۱۴

رخصت بعد از جنجال و توهین؛

فدراسیون کشتی هیچ موضعی نسبت به آزادکار جنجال‌ساز ندارد!

فدراسیون کشتی هیچ موضعی نسبت به آزادکار جنجال‌ساز ندارد!

آزادکار سنگین وزن و جنجالی مصاف انتخابی تیم ملی اعزامی به المپیک ریو، بار دیگر خبرساز شد.

به گزارش خبرنگار مهر، پرویز هادی آزادکار وزن ۱۲۵ کیلوگرم کشتی ایران که مصاف انتخابی او برای المپیک برابر کمیل قاسمی به جنجال و درگیری انجامید، هیچگاه پیش بینی نمی‌کرد بعد از آن مصاحبه های آتشین و بی پرده، دوباره سر و کارش به فدراسیون بیفتد.

گویا پرویز هادی چندی پیش با تعامل و همکاری با فدراسیون بین المللی زورخانه‌ای قصد حضور در دومین دوره رقابتهای جهانی ورزش‌های زورخانه‌ای و کشتی پهلوانی در اندونزی را داشته که به یکباره متوجه می شود فدراسیون مذکور به نوعی در حال موازی‌کاری با فدراسیون کشتی و سیاست‌های اتحادیه جهانی است. در نتیجه بلافاصله بعد از این مساله خطاب به متولیان فدراسیون کشتی اعلام می کند برای حضور در این مسابقات، فقط و فقط به مجوز آنها توجه دارد و بدون اجازه این فدراسیون در این مسابقات شرکت نخواهد کرد.

چرخش ۱۸۰ درجه‌ای پرویز هادی از موضع قبلی خود که رسول خادم و فدراسیون کشتی را متهم به بی‌عدالتی و تبانی کرد و اظهارات اخیرش که با چاشنی رخصت و اجازه از همان فدراسیون مطرح شده به واقع جای تامل و تردید دارد.

جالب تر آنکه فدراسیون کشتی نیز پاسخ جالب و معناداری به درخواست این آزادکار جنجالی داده و توسط برخی از مسئولانش اعلام کرده این فدراسیون نسبت به درخواست و اقدامات پرویز هادی، هیچ موضعی ندارد! به زبان دیگر یعنی او مختار است هر تصمیمی را برای آینده‌اش اتخاذ کند و در واقع او دیگر آن جایگاه قبلی را در کشتی نخواهد داشت که حالا از مسئولان رخصت می‌طلبد.

شاید پرویز هادی بعد از آن مصاحبه‌های جنجالی و توهین آمیز بعد از باخت در برابر کمیل قاسمی و ویران کردن تمامی پل‌های پشت سرش، هیچگاه فکر نمی‌کرد داستان المپیک ریو هم تمام شدنی است و او می توانست با کمی تواضع و خویشتن‌داری همچنان به عنوان آزادکار مدعی و بااخلاق سنگین وزن در کشتی مطرح باشد.

ای‌کاش همان دوستان و همراهان پرویز که او را در آن دیدار جنجالی، تحریک و ترغیب به اعتراض کردند، امروز تنهایش نگذارند و این بار بر خلاف گذشته او را با راهکارهای منطقی همراهی کنند.

کد مطلب 3785879

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    نظرات

    • کشتی دوست ۱۳:۱۵ - ۱۳۹۵/۰۷/۱۲
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      اینکه حق طلبی اقای هادی شما را خشمگین کرده جای تعجب دارد! .اقای هادی به دستور مقتدای خود حضرت امیر المومنین عمل کرده که فرموده: دنبال حق خود باشید.پس اقای هادی به مولای خود اقتدا کرده .جناب نگارنده انسانها باید نزد خداوند بزرگ جایگاهی داشته باشند نه نزد رئیس فدراسیون کشتی. .من جوابهای متعددی والبته تندی برای شما دارم ولی حرمت خبرگزاری وقلم اجازه نمی دهد .
    • ناشناس ۱۶:۰۱ - ۱۳۹۵/۰۷/۱۲
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      نگارنده محترم.خود گویی و خود خندی ... عجب مرد هنرمندی
    • رضا ۰۲:۱۹ - ۱۳۹۵/۰۷/۱۳
      0 0
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      پرویز دوست داشتنی و مظلوم هست ازکوچک خطا از بزرگ عطا

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