به گزارش خبرنگار مهر، پرویز هادی آزادکار وزن ۱۲۵ کیلوگرم کشتی ایران که مصاف انتخابی او برای المپیک برابر کمیل قاسمی به جنجال و درگیری انجامید، هیچگاه پیش بینی نمی‌کرد بعد از آن مصاحبه های آتشین و بی پرده، دوباره سر و کارش به فدراسیون بیفتد.

گویا پرویز هادی چندی پیش با تعامل و همکاری با فدراسیون بین المللی زورخانه‌ای قصد حضور در دومین دوره رقابتهای جهانی ورزش‌های زورخانه‌ای و کشتی پهلوانی در اندونزی را داشته که به یکباره متوجه می شود فدراسیون مذکور به نوعی در حال موازی‌کاری با فدراسیون کشتی و سیاست‌های اتحادیه جهانی است. در نتیجه بلافاصله بعد از این مساله خطاب به متولیان فدراسیون کشتی اعلام می کند برای حضور در این مسابقات، فقط و فقط به مجوز آنها توجه دارد و بدون اجازه این فدراسیون در این مسابقات شرکت نخواهد کرد.

چرخش ۱۸۰ درجه‌ای پرویز هادی از موضع قبلی خود که رسول خادم و فدراسیون کشتی را متهم به بی‌عدالتی و تبانی کرد و اظهارات اخیرش که با چاشنی رخصت و اجازه از همان فدراسیون مطرح شده به واقع جای تامل و تردید دارد.

جالب تر آنکه فدراسیون کشتی نیز پاسخ جالب و معناداری به درخواست این آزادکار جنجالی داده و توسط برخی از مسئولانش اعلام کرده این فدراسیون نسبت به درخواست و اقدامات پرویز هادی، هیچ موضعی ندارد! به زبان دیگر یعنی او مختار است هر تصمیمی را برای آینده‌اش اتخاذ کند و در واقع او دیگر آن جایگاه قبلی را در کشتی نخواهد داشت که حالا از مسئولان رخصت می‌طلبد.

شاید پرویز هادی بعد از آن مصاحبه‌های جنجالی و توهین آمیز بعد از باخت در برابر کمیل قاسمی و ویران کردن تمامی پل‌های پشت سرش، هیچگاه فکر نمی‌کرد داستان المپیک ریو هم تمام شدنی است و او می توانست با کمی تواضع و خویشتن‌داری همچنان به عنوان آزادکار مدعی و بااخلاق سنگین وزن در کشتی مطرح باشد.

ای‌کاش همان دوستان و همراهان پرویز که او را در آن دیدار جنجالی، تحریک و ترغیب به اعتراض کردند، امروز تنهایش نگذارند و این بار بر خلاف گذشته او را با راهکارهای منطقی همراهی کنند.