اصغر علی جان زاده در گفت وگو با خبرنگار مهر با اشاره به اینکه کشفیات قاچاق ماموران انتظامی در سال ۹۵ نسبت به سال ۹۴ افزایش ۵۰ درصدی داشته است، بیان داشت: ماموران مبارزه با قاچاق کالا ی انتظامی سیریک در طول مدت ۶ ماه سال جاری با انجام عملیات های گسترده ای به مقدار یک تن و ۴۸۰ کیلوگرم مواد مخدر از نوع تریاک کشف و ضبط نموده اند

وی اضافه کرد: همچنین در طول این مدت بیش از ۳۰ هزار قوطی مشروبات الکلی و حدود ۹۱ هزار و پانصد لیتر سوخت قاچاق کشف و ضبط و جهت سیرمراحل قانونی به مراجع قضایی تحویل گردیده است

علی جان زاده با اشاره به میزان افزایش کشفیات انتظامی سیریک عنوان کرد :در زمان عملیات کشف قاچاق تعداد ۱۴۷ دستگاه موتور سکلیت و تعداد ۱۰۱ دستگاه خودرو از نوع سبک و سنگین ضبط گردیده است

وی، البسه، دام، برنج، آبمیوه های خارجی از دیگر کالاهای کشف شده در این مدت عنوان کرد و افزود: ماموران انتظامی سیریک در این راستا و طی عملیاتی موفق به کشف کالاهایی که ذکر شد گشته اند.

وی افزود :همچنین درطی عملیات های صورت گرفته توسط عوامل نیروهای اطلاعات انتظامی سیریک بیش از ۱۶۸ نفر از اتباع بیگانه غیر مجاز از کشورهای افغانستان و پاکستانی دستگیر و تحویل مراجع قضایی شده است.

وی با اشاره به اولویت های نیروی انتظامی گفت: مبارزه با قاچاق کالا، کشف و مبارزه با مفاسد اجتماعی، مبارزه با امور سرقتی، ارتقای امنیت اخلاقی ،مبارزه با مواد مخدر و کاهش تصادفات از جمله اولویت های ناجا در سال جاری است.

وی با بیان اینکه انتظامی سیریک در برخورد با نا هنجاری های اجتماعی موفق بوده است، گفت: تمام کارها و اموراتی که به نیروی انتظامی محول گردیده است تنها هدفش ایجاد امنیت و آرامش افراد جامعه است که ضرورت و نیاز به همکاری مردم با نیروی انتظامی می طلبد.

علی جان زاده با بیان اینکه هر چند که پلیس تامین نظم و امنیت بر عهده دارد اما بدون همکاری و مشارکت مردم این امر میسر نخواهد شد افزود :وظیفه ما برقراری امنیت برای افراد جامعه است اما بدون همکاری افراد جامعه ایجاد نظم کاری سخت است.