به گزارش خبرنگار مهر، حجت‌الاسلام نورالله ولی نژاد، صبح دوشنبه، در مراسم آغاز هفته امربه‌معروف و نهی از منکر و زنگ محرم در مدرسه حاج حسین مقصودلو استرآبادی اظهار کرد: هدف امام حسین از امربه‌معروف و نهی از منکر و قیام عاشورا، بهبود زندگی ما بود.

وی افزود: امروز نمی‌خواهیم همه زندگی را تغییر بدهیم بلکه می خواهیم ضمن حفظ کردن نکات مثبت زندگی افراد، با تذکر برای رفع نکات منفی، آن را از به سمت بدتر شدن جلوگیری کنیم.

مدیرکل تبلیغات اسلامی استان گلستان تصریح کرد: آشغال ریختن در مدرسه، صدای بلند بلندگو، پارک ماشین در جای بد، رفتار بد با مشتری همه از مصادیقی است که باید با امربه معروف و نهی از منکر رفع شود.

ولی نژاد بابیان اینکه همه تلاش ما این است که به سمت زندگی خوب برویم، گفت: چگونه حرف زدن و حرف خوب زدن، رفتار خوب، احترام به پدر و مادر، دوست بودن، تهمت نزدن و غیبت نکردن همه از بخش‌های مختلف امربه‌معروف و نهی از منکر است.

به گفته وی، با امربه‌معروف و نهی از منکر می‌خواهیم همه راحت باشیم و باهم خوب باشیم، هر چیزی که به دین آسیب می‌زند حذف و هر چه به کمک دین است تقویت شود.

معاون پژوهشی آموزش‌وپرورش گلستان هم در این مراسم گفت: امربه‌معروف و نهی از منکر از فروع دین و از لوازم اصول عقاید است.

عباس عبداللهی فر افزود: یک ملت پیش نمی‌رود مگر با رعایت مرزهایی که خداوند پیش‌بینی کرده و یکی از این مرزها امربه‌معروف و نهی از منکر است.

وی خاطرنشان کرد: امام حسین (ع) برای امربه‌معروف و نهی از منکر قیام کرد و باید فلسفه این کار را بدانیم به‌ویژه در دنیای امروز که فضای مجازی به خانواده‌ها آسیب‌های فراوانی می‌زند.