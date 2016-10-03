ایران اسلامی با تکیه بر شهدا اقتدار و عزت دارد

به گزارش خبرنگار مهر، آیت الله سید شرف الدین ملک حسینی پیش از ظهر دوشنبه در دومین روز از کنگره شهدای استان در اجلاسیه شهدای دانش آموز افزود: سیدالشهدا فرمود مرگ در راه خدا جز سعادت و عزت چیز دیگری نیست و در دنیای ظلم، زنده ماندن چیزی غیر از ننگ ندارد.

رییس شورای سیاستگذاری کنگره ملی ۱۸۸۰ شهید با بیان اینکه هیچ قطره ای با ارزشمند تر از خون شهید نیست، اظهار داشت: شهیدان عزت، افتخار و سربلندی برای ما آفریدند.

آیت الله ملک حسینی با بیان اینکه این استان ۴۴۲ شهید دانش آموز تقدیم اسلام و انقلاب کرده است، تصریح کرد: برگزاری همین کنگره ها و یادواره ها همان زنده نگه داشتن یادوخاطره آنهاست.