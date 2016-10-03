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۱۲ مهر ۱۳۹۵، ۱۱:۵۲

مدیرکل ساماندهی امور جوانان خبر داد؛

ارائه سند سلامت جوانان در شورای عالی جوانان

ارائه سند سلامت جوانان در شورای عالی جوانان

مدیرکل ساماندهی امور جوانان با بیان اینکه سند سلامت جوانان ظرفیت ارائه در شورای عالی جوانان را دارد، گفت: مصوبات این سند برای همه دستگاه‌ها لازم الاجرا است.

به گزارش خبرگزاری مهر، سیدجواد رضوی در اولین جلسه بررسی سند سلامت جوانان که با حضور نمایندگان دستگاه های مرتبط از جمله وزارت علوم، وزارت آموزش و پرورش، دانشگاه آزاد اسلامی، وزارت بهداشت، سازمان تبلیغات اسلامی و سازمان بهزیستی برگزار شد، افزود: پیش نویس سند سلامت جوانان سال گذشته توسط وزارت بهداشت تدوین و در جلسه ستاد ملی ساماندهی امور جوانان مطرح شد اما پس از بررسی و اعلام نظر دستگاه های عضو ستاد، مقرر شد این سند برای بررسی کارشناسی دقیق‌تر به دبیرخانه ارجاع داده شود.

وی ادامه داد: پس از ارجاع این سند، جلسات مختلفی با وزارت بهداشت برگزار کردیم و در نهایت تصمیم بر این شد تا برای هر فصل از این سند جلساتی با حضور دستگاه های مربوطه برگزار و به تایید آن دستگاه برسانیم.

مدیرکل ساماندهی امور جوانان با بیان اینکه ارائه مجدد این سند به ستاد ملی ساماندهی امور جوانان منوط به تایید کلیه دستگاه های مرتبط است، اظهار کرد: این سند به ۸ راهبرد کلان در موضوعات بسیج همگانی، سبک زندگی، سلامت اجتماعی، تشکیل خانواده، بهداشت باروری و بهداشت روان تقسیم شده است که در هرجلسه یکی از این راهبردها مورد بررسی قرار گرفته و در نهایت بعد از تصویت کلیه راهبرها توسط دستگاه های عضواین کمیته مجددا در جلسه ستاد ملی ساماندهی امور جوانان ارائه می شود.

رضوی تاکید کرد: در صورتی که این سند در ستاد ملی ساماندهی امور جوانان تصویب شود برای تمای دستگاه های عضو ستاد، لازم الاجرا خواهد بود و همچنین این سند در صورت صلاحدید اعضا ظرفیت ارائه در شورای عالی جوانان را نیز دارد.

کد مطلب 3785926

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