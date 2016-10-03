خبرگزاری مهر – گروه استان ها: همه ساله با آغاز مهر ماه فصل برداشت محصول پسته نیز در استان کرمان آغاز می شود در حال حاضر هزاران نفر در باغ ها و ترمینال های ضبط این محصول در حال فعالیت هستند اما با وجود تکاپو در باغ های کشاورزی اما رکودی در این بازار وجود دارد که طبق گفته کشاورزان در سال های اخیر بی سابقه بوده است.

رکود شدید در بازار پسته استان کرمان

سایه سنگین رکود بسیاری از فعالان پسته را از خرید و فروش این محصول پشیمان کرده است بطوریکه مسئولان شهرهای پسته خیز استان کرمان پا به میدان گذاشته اند و از ورشکستگی بزرگترین بازار اقتصادی استان کرمان دل نگران هستند.

هر چند نگاه ها به بازار پسته در کشور کمی با سختگیری انجام می شود اما واقعیت این است که پسته با ارزآوری ۱.۵ میلیارد دلار به صورت سالانه در استان کرمان هزاران نفر را در داخل استان مشغول به کار کرده است و میلیاردها تومان سرمایه نیز در این بخش وجود دارد.

در حالی آمریکا و در سطح بسیار پایین تر ترکیه در حال برنامه ریزی برای تصاحب بازار پسته ایران هستند که خشکسالی، عدم حمایت دولت، افزایش نرخ نهاده های تولید از جمله کود و سم هر روز فشار را بر کشاورزان بیشتر می کند

در حالی آمریکا و در سطح بسیار پایین تر ترکیه در حال برنامه ریزی برای تصاحب بازار پسته ایران هستند که خشکسالی، عدم حمایت دولت، افزایش نرخ نهاده های تولید از جمله کود و سم هر روز فشار را بر کشاورزان بیشتر می کند.

اما در سال جاری وضعیت پسته در استان کرمان بسیار بدتر شده است، عدم تعیین قیمت منصفانه برای پسته، بازار این محصول را در رکود فرو برده است، قیمت محصول گاه آنقدر افت می کند که زیر قیمت تمام شده تولید می رود و درنهایت کشاورزانی که با کمبود نقدینگی مواجه شده اند مجبور ند برای تامین نقدی تعهدات بانکی، محصول سال جاری را زیر قیمت بفروشند.

در حال حاضر هیچ نشانی از پسته خندان در کرمان دیده نمی شود و نگرانی و ابروهای در هم رفته تنها چیزی است که می توان در نگاه پسته کاران دید به خصوص خرده مالکان که برای تامین هزینه های تولید از جمله، سم، کود و هزینه کارگر و حمل و نقل بیشترین ضرر را متحمل شده اند.

این در حالی است که بر اثر خشکسالی در استان کرمان هر سال از وسعیت زمین های پسته کاسته می شود و در مقابل بر وسعت زمین های پسته در کالیفرنا افزوده می شود و ایران بخش جدیدی از بازارهای خارجی را از دست می دهد و حتی گمانه زنی هایی در خصوص واردات پسته آمریکا به ایران نیز می شود.

متاسفانه نرخ فروش پسته در استان کرمان هر سال کمتر می شود این در حالی است که هزینه تولید هر سال چندین برابر افزایش می یابد رئیس صنف پسته فروشان رفسنجان در گفتگو با مهر اظهارداشت: اوضاع کنونی بازار پسته بسیار نگران کننده است در این میان نه کشاورزان می دانند باید چه کنند و نه فعالان در بخش خرید و فروش پسته می دانند باید نسبت به خرید محصول اقدام کنند یا خیر.

احمد جوادی افزود: پس از تحریم ها، رکود بر بازار پسته نیز تاثیر گذار بود اما در سال جاری رکود در این بخش اقتصادی بیشتر شده است.

وی تصریح کرد: متاسفانه نرخ فروش پسته در استان کرمان هر سال کمتر می شود این در حالی است که هزینه تولید هر سال چندین برابر می شود و در صورت ادامه این روند پسته به عنوان مهمترین کالای صادراتی غیر نفتی به زودی با ورشکستگی بسیار عجیبی مواجه می شود.

جوادی ادامه داد: سال گذشته نرخ خرید محصول ۲۹ هزار تومان بود اما با وجود تورم قابل توجه بازار در حال حاضر قیمت خرید محصول ۲۵ هزار تومان است این یعنی صنعت پسته در حال افت شدید است.

کمبود شدید نقدینگی در بازار پسته

وی خواستار تزریق پول به بازار پسته شد و افزود: ما با نقدینگی بسیار کم مواجه هستیم و این مشکل اصلی موجود در بازار است که برای حل آن دولت باید وارد عمل شود.

جوادی گفت: شرکت تعاونی پسته رفسنجان مهمترین مرجعی بود که پسته کشاورزان را خریداری می کرد که این شرکت هم با کمبود نقدینگی مواجه است از سوی دیگر در بازار جهانی رقیب مهم ما یعنی آمریکا در حال تصاحب بازار است و در داخل نیز برخی از استان ها وارد بازار تولید شده اند که به عنوان رقیب داخلی محسوب می شوند و در این میان هیچ کس نیست از پسته کار استان کرمان حمایت کند.

وی گفت: همچنان عمده پسته ایران و جهان در رفسنجان تولید می شود اما برای حفظ این ارجحیت باید کاری کنیم و نباید دست روی دست بگذاریم و نابودی این صنعت را ببینیم.

دولت برای رفع رکود اقتصادی بازار پسته چاره اندیشی کند

امام جمعه رفسنجان نیز در گفتگو با مهر ضمن اشاره به بازار پسته در رفسنجان گفت: ما در سال اقتصاد مقاومتی و توسعه صادرات غیر نفتی هستیم و پسته در این زمینه نقش تعیین کننده دارد و نباید این نقش را از دست بدهیم.

حجت‌الاسلام عباس رمضانی‌پور ادامه داد: پسته نیاز به برنامه ریزی دولت دارد، درست است که این محصول در دست بخش خصوصی است اما بدون حمایت دولت این ارجحیت اقتصادی از دست خواهد رفت.

وی تصریح کرد: پسته نیاز به برنامه ریزی دارد و نباید در سال اقتصاد مقاومتی شاهد چنین وضعی باشیم، باید فکری به حال وضعت کنونی پسته شود زیرا شغل بسیاری از مردم در استان به این صنعت بستگی دارد.

قیمت کنونی پسته نگران کننده است و با این قیمت ما نمی توانیم در بازار جهانی با رقیبان قدر خود رقابت کنیم و بازار را از دست می دهیم نماینده مردم رفسنجان و انار در مجلس نیز در گفتگو با مهر خواستار تدبیر مسئولان برای حمایت از صنعت پسته شد و افزود: متاسفاته پسته با وجود مزیت های بالای اقتصادی در سال های گذشته حمایت نشده و در کمال تعجب یک متولی در این زمینه وجود ندارد.

احمد انارکی‌محمدی افزود: قیمت کنونی پسته نگران کننده است و با این قیمت ما نمی توانیم در بازار جهانی با رقیبان قدر خود رقابت کنیم و بازار را از دست می دهیم.

وی تصریح کرد: اگر نگاهی با ابزار آلات کشاورزی کنیم می بینیم که در این زمینه نیز ضعف داریم ابزار اکثرا قدیمی و فاقد کارآیی لازم است.

وی تصریح کرد: خشکسالی مشکل اصلی کشاورزان شده و هیچ اقدامی برای رفع این مشکل نشده و برنامه ریزی مطلوبی در این خصوص در سال های گذشته نشده است و این مساله نباید ادامه یابد.

انارکی محمدی ادامه داد: قیمت محصول پسته در حال افت شدید است و با ادامه این مساله شاهد وضعیت نگران کننده ای در بازار پسته هستیم.

وی از مسئولان استان کرمان نیز خواست وضعیت موجود را رصد و قبل از اینکه دیر شود چاره اندیشی کنند.

در حالی هر سال قیمت پسته در بازار داخلی کم می شود که مشکلات تولید این محصول استراتژیک اقتصادی بیشتر می شود بطوریکه تولید پسته در سال جاری در کشور ۳۰ درصد کاهش یافته است.

آمار و ارقام نشان می دهد که کشاورزان آمریکایی در حال حاضر بخش عمده ای از بازار مصرف کشورهای مختلف را از ایران گرفته اند و هم اکنون ۹۰ درصد بازار قاره های آمریکا، اروپا و استرالیا و کشورهای عربی از دست کشاورزان ایرانی خارج شده و چین و کشورهای خاور دور به مهمترین مشتری پسته ایران تبدیل شده است.

هم اکنون پسته آمریکا در بازار کشورهای عربی و آسیای میانه، گوی سبقت را از پسته ایران ربوده است و با ادامه وضعیت کنونی به زودی ایران در وضعیت نگران کننده ای در بازار این محصول قرار خواهد گرفت.