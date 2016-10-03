«أبوبکر البغدادی» سرکرده داعش مسموم شده است

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از شبکه سومریه نیوز، «أبوبکر البغدادی» سرکرده تروریست های تکفیری داعش دچار «مسمومیت شدید» شده است.

بر اساس این گزارش، یک منبع محلی در استان نینوا عراق ضمن اعلام این مطلب، گفت: البغدادی که در مرزهای عراق و سوریه به سر می بُرد، پس از خوردن غذایی که در آن سم ریخته شده بود، دچار این مسمویت شده است.

این منبع همچنین اظهار داشت: علاوه بر البغدادی، ۳ نفر دیگر از سرکرده های داعش نیز به دلیل مصرف غذاهای مسموم، مسموم شده اند.

وی در ادامه افزود: پس از این اتفاق، تروریست های داعش به حالت آماده باش درآمده و شمار زیادی از افرادی را که احتمال می رفت در غذای البغدادی سم ریخته باشند، بازداشت کردند.

به گفته این منبع محلی، در حال حاضر البغدادی و سرکرده های آسیب دیده داعش در حال حاضر تحت مراقبت های ویژه در منطقه ای نامعلوم قرار دارند.