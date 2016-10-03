افزایش دوبرابری سالمندان طی ۱۰ سال آینده

به گزارش خبرگزاری مهر ، همایون هاشمی درخصوص دستور رییس‌جمهور به نهادهایی همچون شورای عالی رفاه، بهزیستی و صندوق‌های بازنشستگی برای بهبود وضعیت سالمندان، گفت: شورای ملی سالمندان به ریاست وزیر تعاون، کار ورفاه اجتماعی در این دولت خیلی به حل مشکلات سالمندان توجهی نداشته و میزان جلسات تشکیل شده برای این شورا در حد قابل قبولی نیست.

نماینده مردم میاندوآب، شاهین دژ و تکاب درمجلس شورای اسلامی با اشاره به اینکه توسعه خدمات در حوزه سالمندان ضرورت امروز و اورژانس اجتماعی آینده است، افزود: برای توسعه خدمات در حوزه سالمندی باید زیرساخت ها تکمیل شود، یعنی دولت باید از دبیرخانه شورای ملی سالمندان در بهزیستی حمایت کند و منابع را در حوزه های خدمات مورد نیاز امروز سالمندان و خدمات آینده در اختیار این دبیرخانه قرار دهد.

وی با بیان اینکه دریک افق ۱۰ ساله تعداد فعلی سالمندان به بیش از دو برابر افزایش پیدا می‌کند، تصریح کرد: دستور رییس‌جمهور به نهادهای متولی برای بهبود زندگی سالمندان قابل قدردانی است، اما باید در کنار توصیه ها یک نهاد مستقل و مشخص برای پیگیری مسائل سالمندان در نظرگرفته شود؛ به عنوان مثال رییس‌جمهور می تواند معاون اول خود را در این بخش مامور کند تا با برگزاری جلسات متوالی و مرتب با دستگاه های متولی برای بهبود زندگی سالمندان تصمیمات مناسب اتخاذ کنند.

این نماینده مردم در مجلس دهم با تاکید بر اینکه شرایط محیطی برای سالمندان در وضعیت مناسبی نیست، گفت: البته برای گروه های ویژه از سالمندان یعنی کمتر از ۲۰ درصد این قشر ازجامعه فضاهای عمومی و خدمات رسانی مناسب سازی شده است، همچنین در حوزه طب سالمندی باید اقدامات اساسی انجام شود؛ از سوی دیگر در حوزه خدمات اجتماعی و رفاهی مانند مجموعه های ورزشی و فرهنگسراهای تخصصی برای سالمندان ایجاد گردد.

هاشمی با اشاره به ایجاد بیمه تخصصی برای سالمندان، افزود: بنابراین مسئولان باید یک بسته تخصصی برای بهبود زندگی سالمندان در نظر گیرند، البته در این حوزه می توان از کشورهای دیگر نیز الگوبرداری کرد.

عضو کمیسیون بهداشت و درمان مجلس شورای اسلامی، گفت: صندوق بازنشستگی کشوری و تامین اجتماعی در خدمات رسانی به سالمندان خیلی موفق عمل نکردند، در قانون تاکید شده که صندوق‌های بازنشستگی بدون اتکاء به بودجه دولتی باید به وظایف خود عمل کنند اما به دلیل ناکارآمدی این صندوق ها و اتکاء به بودجه دولتی خدمت رسانی به سالمندان از سوی این صندوق ها به درستی صورت نمی گیرد.

به گزارش خبرگزاری خانه ملت، رییس جمهوربه مناسبت هفته سالمندان طی دستوری به نهادهایی چون شورای عالی رفاه، سازمان بهزیستی و صندوق های بازنشستگی خواستار بهبود وضعیت سالمندان شد.