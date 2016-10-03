به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از پایگاه اطلاع‌رسانی دفتر آیت الله العظمی ناصر مکارم شیرازی، به دنبال جریان اجرای کنسرت در قم با حواشی زشت و نگران کننده‌ای که داشت، آیت الله العظمی مکارم شیرازی، مدیر کل ارشاد قم را احضار و ضمن اعتراض به این جریان از ایشان توضیح خواست که پاسخ‌ها قانع کننده نبود. هر چند نامبرده ضمن عذرخواهی تصریح کرد که هرگز این گونه برنامه‌ها تکرار نخواهد شد.

آیت الله العظمی مکارم شیرازی در این دیدار اظهار داشت: گویا وزارت ارشاد اجرای کنسرت را در همه شهرها و حتی در قم که قداست خاص آن بر هیچ کس پوشیده نیست با آن حواشی زننده از واجب‌ترین واجبات خود می‌شمرد. که این همه روی آن پافشاری و سرمایه‌گذاری می‌کنند و توجه ندارند که این کار موجب تضعیف دولت و فاصله گرفتن از مراجع دینی و آثار نامطلوب در برنامه‌های آینده خواهد داشت.

وی افزود تصور من این است که وزارت ارشاد گرفتار یک سلسله محاسبات نادرست از وضع جامعه شده است و گمان می‌کند این کارها به نفع دولت است در حالی که آثار سوءاش روز به روز آشکارتر می‌شود.

استاد سطوح عالی حوزه ادامه داد: اگر بنا است برنامه‌هایی برای شادی جوانان اجرا شود می‌توان با هماهنگی خبرگان از حوزه علمیه برنامه‌هایی خالی از هر گونه مسائل خلاف شرع و هماهنگ با فرهنگ اسلامی تنظیم کرد نه اینکه چشم و گوش بسته دنبال فرهنگ‌های غربی افتاد.

آیت الله مکارم شیرازی تأکید کرد: متأسفانه وزارت ارشاد نه تنها در اینجا به بیراهه می‌رود در موارد مختلف دیگری نیز نشانه‌های آن دیده می‌شود، امیدواریم بیدار شوند و به راه برگردند.