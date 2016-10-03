به گزارش خبرنگار مهر، حسین کلانتری صبح دوشنبه در مراسم زنگ آغاز هفته امر به معروف و نهی از منکر اظهار داشت: حرکت در چارچوب سیره ائمه معصومین(ع) همچون چراغی فروزان انسان ها را از گرداب های ظلمت و تاریکی به ساحل آرامش هدایت می کند.

وی افزود: وجود اختلاف در جامعه اسلامی در طول تاریخ نتیجه دوری از فرهنک ناب اسلامی است و به هر میزان بتوانیم سیره اولیای الهی را در زندگی پیاده کنیم، به سعادت و کمال حقیقی دست خواهیم یافت.

معاون استاندار ایلام با اشاره به قیام اباعبدالله الحسین (ع) در سال ۶۱ هجری قمری یادآور شد: حضرت سیدالشهداء (ع) مهم ترین هدف قیام خود را اصلاح امور امت جدش و احیای فریضه امر به معروف و نهی از منکر عنوان کردند و تاریخ نشان داده دوری از این سفارش موکد دین مبین اسلام ، مسلمانا جهان در در این گرفتاری دنیای امروز دچار کرده است.

کلانتری ادامه داد: اگر عموم مردم مسیر و هدف ائمه اطهار و بویژه حضرت سید الشهدا (ع) را الگو و معیار زندگی خود قرار دهند امور جامعه اصلاح می شود.

وی اضافه کرد: ملت بزرگ و سرافراز ایران اسلامی نیز در دوران دفاع مقدس آرمان نهضت عاشورا را الگوی خود قرار دادند و با تاسی به شهدای دشت کربلا اجازه تعدی دشمن بعثی را به خاک این سرزمین ندادند.

مدیر کل آموزش و پرورش استان ایلام نیز در این مراسم گفت: این نهاد فرهنگی با توجه به رسالت خطیر و سنگین خود و با هدف تعلیم، پرورش و تربیت دانش آموزان و سوق دادن آنها به سمت تعالیم دین مبین اسلام ناب با همه دستگاه های استان در امور مختلف همکاری دارد.

علی بیرانوند اظهار کرد: نسل جدید برای داشتن آینده بهتر نیاز به برنامه ریزی دارد و آتیه روشن برای این بچه ها و هموار ساختن مسیر حرکت آنها به سوی آینده ای درخشان و موفق تنها با همکاری خانواده ها، ادارات و نهادهای مختلف با آموزش و پرورش امکان پذیر است.