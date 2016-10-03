محمدرضا مزجی در گفتگو با خبرنگار مهر از تصویب لایحه پروژه مشارکتی آپادانا اجرای پروژه مشارکتی حافظ و آپادانا در بافت فرسوده مشهد خبر داد و اظهار کرد: این اقدام به منظور تحقق اهداف کلان توسعه شهری، توازن شهری و ایجاد منابع درآمدی پایدار با استفاده از توان، سرمایه و مشارکت بخش خصوصی انجام می‌شود.

وی پروژه آپادانا را یکی از نخستین پروژه های مسکونی در بافت فرسوده آبکوه اعلام کرد و افزود: در این پروژه زمین و پروانه از سوی شهرداری و هزینه ساخت از سوی سرمایه‌گذار تامین می‌شود.

معاون اقتصادی شهردار مشهد عنوان کرد: این پروژه به مساحت ۳۷ هزار و ۴۵۲ متر مربع و با اعتبار بیش از چهار میلیارد تومان به تصویب رسیده است.

وی با بیان اینکه سهم الشرکه شهرداری در این پروژه ۴۸.۳۵ و سهم الشرکه سرمایه گذار ۵۱.۶۵ درصد تعیین شده است، تاکید کرد: این لایحه در سه کمیسیون برنامه، بودجه و امور اداری، کمیسیون فنی و عمران و طرح ریزی و کمیسیون امور اقتصادی سرمایه گذاری و مشارکت ها نیز مورد بررسی قرار گرفته است.

مزجی با اشاره به پروژه مشارکتی حافظ بیان کرد: این پروژه نیز با اعتباری بالغ‌بر ۳۲۸ میلیارد و ۱۶۶ میلیون و ۲۰۰ هزار تومان در زمینی به مساحت ۱۲ هزار و ۲۵۸ مترمربع در میدان حافظ ایجاد می‌شود.

وی ابراز کرد: پروژه ۴۰ هزار متری حافظ دارای تجاری خاص و نمایشگاهی برای عرضه خودروها است.

معاون اقتصادی شهردار مشهد همچنین به وضعیت سرمایه گذاری در مشهد اشاره کرد و گفت: اگر حجم سرمایه گذاری از میزان حداقلی آن کاهش پیدا کند، به دنبال آن حجم اشتغال نیز در جامعه کاهش پیدا می‌کند.

وی خاطرنشان کرد: از جمله ظرفیت‌های سرمایه‌گذاری در مشهد اقتصاد زائر است که در خصوص ماندگاری زائر نیز دارای اهمیت بسیاری می‌باشد.

مزجی افزود: شهر مشهد دارای پروژه‌هایی است که منافع عمومی را دنبال می‌کنند، پارک ها و معابر که شهرداری باید سرمایه گذاری مرتبط با آن را خودش از سایر منابع تأمین کند، در مقابل بعضی از پروژه‌ها مانند طرح‌های مشارکتی می‌توانند موضوع اقتصادی و منافع عمومی را در کنار هم پوشش دهند.