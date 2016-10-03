به گزارش خبرگزاری مهر، فیلم‌ کوتاه «سایه‌های یک شهر» به کارگردانی شهریار پورسیدیان و تهیه‌کنندگی انجمن سینمای جوانان دفتر رشت که به همراه فیلم کوتاه «همین یکی» به کارگردانی محمدحسن شاهموهام در بخش مسابقه فیلم‌های کوتاه درباره کودکان توسط کارگردانان بزرگ سال حضور داشت، موفق به کسب جایزه بهترین فیلم کوتاه این بخش شد.

فیلم‌های کوتاه «فرار» به کارگردانی مهرداد پروینی و پوریا بوجمهرانی و «مرد نمکی» به کارگردانی سیدسجاد موسوی نیز در بخش مسابقه کارگردانان جوان در نوزدهمین دوره این جشنواره حضور داشتند.

نوزدهمین دوره جشنواره بین‌المللی فیلم کودک و نوجوان «آبرون» از ۱۹ تا ۲۳ سپتامبر برابر با ۲۹ شهریورماه تا ۲ مهرماه در استرالیا برگزار شد.