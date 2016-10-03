به گزارش خبرگزاری مهر، احسان خاصه تراش، دبیر سازمان مردم نهاد «دوقلوها و چندقلوهای پارسی» افزود: مسئله مهم در حوزه سازمان های مردم نهاد نبود یک شبکه جامع است در واقع هنوز خود سمن ها یکدیگر را نمی شناسند و این موضوع مانع از هم افزاییشان خواهد شد.

وی افزود: وجود یک باشگاه مجازی مثلا در قالب یک سایت که محوریت اصلی آن معرفی سازمان های مردم نهاد سراسر کشور باشد می تواند علاوه بر ایجاد یک بانک اطلاعاتی قوی در این حوزه موجب ساماندهی فعالیت این سازمان ها شده و همچنین به سمن ها در موضوعات مشابه کمک کند تا با یکدیگر ارتباط گرفته، از تجربیات هم استفاده کنند و حتی در صورت تمایل با هم همکاری داشته باشند.

خاصه تراش در خصوص سامانه صدور مجوز فعالیت سازمان های مردم نهاد که همزمان با هفته دولت با حضور وزیر ورزش و جوانان رونمایی شد، اظهار داشت: وجود چنین سامانه ای با کاهش فرایند صدور و تمدید مجوز سازمان های مردم نهاد می تواند مشوق خوبی برای ثبت سازمان های مردم نهاد جدید و همچنین تمدید فعالیت برای سمن های قدیمی باشد.

دبیر سازمان مردم نهاد دوقلوها و چندقلوهای پارسی همچنین وجود خانه های جوان را عنصر موثر در گسترش و تقویت سازمان های مردم نهاد جوان دانست و افزود: خانه های جوان مکانی است برای هم اندیشی سمن ها که قطعا می تواند کمک بزرگی در این حوزه باشد. ما امیدواریم تعداد این خانه ها افزایش یابد.

وی در بخش دیگری از صحبت های خود عنوان کرد: جامعه جوان امروز نیاز به انگیزه و امید دارد شاید وجود طرحی برای شناسایی جوانان مستعد و هدایت هدفمند آنها به سمت یک حرفه یا فعالیت اثربخش بتواند امید را در جوانان افزایش دهد.

خاصه تراش تاکید کرد: وجود چنین طرح هایی که با شناسایی جوانان توانمند و مستعد فعالیت آنها را هدفمند کند راهکار موثری در ایجاد انگیزه فعالیت و مشارکت بیشتر در جوانان خواهد بود.