اعلام نتایج ارزیابی عملکرد حوزه توسعه مدیریت بهزیستی

به گزارش خبرگزاری مهر، حسن موسوی‌چلک از اعلام نتایج ارزیابی عملکرد حوزه توسعه مدیریت و منابع انسانی بهزیستی در کل کشور خبر داد و گفت: دفتر بودجه آذربایجان شرقی، آذربایجان غربی، اردبیل رتبه تخست، اصفهان، البرز و ایلام رتبه دوم و بوشهر و تهران رتبه سوم را کسب کردند و هرمزگان، چهارحال و بختیاری، کهگیلویه و بویراحمد، خراسان شمالی و لرستان ضعیف عمل کردند.

مشاور رئیس و مدیرکل دفتر مدیریت عملکرد سازمان بهزیستی کشور در اعلام ارزیابی دفتر حقوقی استان‌های اردبیل و مازندران را حایز رتبه نخست عنوان کرد و افزود: کردستان و زنجان به ترتیب رتبه دوم و سوم را کسب کردند و قم، گیلان، گلستان و آذربایجان غربی ضعیف عمل کردند. این در حالی است که استان‌های چهارمحال و بختیاری، قزوین، قم، مازندران، تهران، خوزستان، کرمان و فارس رتبه نخست و ایلام و خراسان رضوی و خراسان شمالی رتبه دوم و البرز، مرکزی، لرستان و زنجان رتبه سوم را در حوزه دبیرخانه بیمه مددجویان کسب کردند و آذربایجان غربی، سمنان و کرمانشاه ضعیف‌ترین عملکرد را در این حوزه داشته‌اند.

وی به اعلام رتبه‌بندی حوزه نیروی انسانی پرداخت و یادآور شد: همدان، سمنان، زنجان، خوزستان، خراسان رضوی، خراسان جنوبی، چهارمحال و بختیاری، ایلام، البرز، اصفهان و آذربایجان شرقی، سیستان و بلوچستان، قزوین، کران، کرمانشاه، کهگیلویه و بویراحمد، لرستان، مازندران و مرکزی رتبه نخست، یزد رتبه دوم و تهران و کردستان رتبه سوم را کسب کردند و گیلان، خراسان شمالی و فارس ضعیف‌ترین عملکرد را در این حوزه داشته‌اند.