مشارکت ۲.۹ درصدی مردم خراسان شمالی در سرشماری نفوس و مسکن

حسن نادری در گفتگو با خبرنگار مهر اظهار کرد: از حدود ۹۲۰ هزار نفر جمعیت خراسان شمالی تا امروز (دوشنبه) ۲.۹ درصد در سرشماری عمومی نفوس و مسکن شرکت کرده‌اند.

وی بیشترین مشارکت در بین شهرستان‌های استان را شهرستان جاجرم نام برد و افزود: در این شهرستان، مشارکت پنج‌درصدی مردم را داشته‌ایم.

رئیس سازمان مدیریت و برنامه‌ریزی استان کمترین ثبت‌نام مردم در مرحله اینترنتی سرشماری را نیز شهرستان راز با مشارکت ۱.۸ درصد برشمرد.

نادری با اشاره به اینکه دسترسی به اینترنت مهم‌ترین عامل در افزایش مشارکت مردم در سرشماری است، عنوان کرد: به همین منظور از آغاز هفته جاری پایگاه‌های ثبت اینترنتی رایگان در این سازمان و فرمانداری‌ها ایجادشده است.

این مسئول بیان داشت: طی جلسه‌ای که با بخشداری‌ها و دهیاری‌ها انجام شد، آنان نیز شرایط ثبت‌نام اینترنتی را برای مردم فراهم می‌کنند.

وی تصریح کرد: امکان ثبت‌نام رایگان در سرشماری نفوس و مسکن در مراکز دولتی ازجمله شهرداری‌ها نیز از فردا (سه‌شنبه) ایجاد می‌شود تا زمینه مشارکت هرچه بیشتر مردم فراهم شود.

مدیران زمینه مشارکت هرچه بیشتر مردم در سرشماری را فراهم کنند

فرماندار بجنورد نیز در گفتگو با خبرنگار مهر بر فراهم آوردن هرچه بیشتر زمینه‌های مشارکت مردم در سرشماری عمومی نفوس و مسکن در مرحله اینترنتی از سوی مدیران و مسئولان تأکید کرد.

موسی حاجی‌زاده با اشاره به اقداماتی که در راستای افزایش سطح مشارکت مردم در سرشماری اینترنتی نفوس و مسکن انجام‌شده است، اظهار کرد: دستگاه‌های اجرایی وادارات از تمام امکانات و ظرفیت خود برای جلب بیشتر مشارکت مردم استفاده کنند.

حاجی‌زاده افزود: به ادارات تأکید شده است تا شرایط لازم برای ثبت‌نام کارکنان زیرمجموعه خود را فراهم و آنان را ترغیب به انجام ثبت‌نام اینترنتی کنند.

وی از تشکیل اتاق کاری در محل فرمانداری بجنورد برای ثبت‌نام اینترنتی رایگان خبر داد و افزود: اطلاع‌رسانی‌ها در این خصوص انجام‌شده است تا مردم برای ثبت‌نام خود دیگر دغدغه‌ای نداشته باشند.

این مسئول تصریح کرد: مردم می‌توانند با مراجعه به بخشداری‌ها و فرمانداری‌های محل سکونت خود، به‌صورت رایگان نسبت به ثبت‌نام اینترنتی سرشماری نفوس و مسکن اقدام کنند.

وی تأکید کرد: دهیاری‌ها، شوراها و بخشداری‌ها از تریبون مراسم‌هایی که در پیش رو است بهره ببرند و در این راستا مردم را تشویق به مشارکت در امر سرشماری اینترنتی کنند.

وی بابیان اینکه این مهم در ارزیابی عملکرد شوراها و دهیاری‌ها لحاظ می‌شود، تصریح کرد: علاوه بر این برای خانوارهایی که به‌صورت اینترنتی ثبت‌نام کنند، در سطح کشور به‌قیدقرعه به هزار خانوار هدایای ۱۰ میلیون ریالی اهدا می‌شود.

وی با اشاره به اینکه پیش‌بینی ما مشارکت ۳۰ درصدی مردم استان در سرشماری اینترنتی است، اظهار کرد: اما تا این لحظه مشارکت مردم رضایت‌بخش نبوده است.