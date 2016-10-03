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۱۲ مهر ۱۳۹۵، ۱۳:۲۲

همزمان با هفته نیروی انتظامی انجام شد؛

رژه شناورهای نیروی دریایی و ناوگروه شناوری هنگ مرزی در آستارا

رژه شناورهای نیروی دریایی و ناوگروه شناوری هنگ مرزی در آستارا

آستارا- همزمان با هفته نیروی انتظامی رژه یگان های پلیس مرزبانی، دریابانی، نیروی دریایی ارتش و قایق های تندروی تفریحی ساماندهی شده در شهرستان مرزی بندر آستارا انجام شد. 

به گزارش خبرنگار مهر، در این رژه که صبح دوشنبه و در حاشیه مرز دریایی، اسکله و بندر چند منظوره  آستارا با حضور مردم و مسئولان این شهرستان برگزار شد، یگان های شناوری سبک و سنگین نیروی دریایی، پلیس مرزبانی، دریابانی و حراست آبزیان شامل۷۰ فروند قایق نظامی تندرو، جت اسکی، ناوچه جنگی و قایق های تفریحی ساماندهی شده با حضور منظم در منطقه  مرزی-دریایی  آستارا رژه رفتند.

فرمانده هنگ مرزی آستارا در حاشیه برگزاری این مانور و رژه دریایی در گفتگو با خبرنگار مهر اظهار کرد: امنیت مردم گیلان و شهرستان مرزی بندر آستارا در منطقه مرهون تلاش ها و مجاهدت مرزبانان صبوری است که با تمام توان در مناطق مرزی و در مسیر برقراری امنیت خدمت می کنند.

سرهنگ نوذر مرادی با بیان اینکه مرزهای دریایی و زمینی شهرستان مرزنشین آستارا تحت پوشش کامل مرزداران ناجا است و مقتدرانه حراست می شود افزود: نیروهای مرزبانی شهرستان مرزی آستارا به صورت شبانه روزی هر گونه تحرک در مرزهای آبی و زمینی را زیر نظر دارند و با تحرکات غیرقانونی برخورد قاطع خواهند کرد.

وی با اشاره به ماموریت های جدی ماموران ناوگروه شناوری هنگ مرزی آستارا برای برخورد با هر گونه پدیده قاچاق و همچنین تردد غیرمجاز در مرزهای دریایی خاطر نشان کرد: آستارا مرز صادراتی و ترانزیتی فعال جمهوری اسلامی ایران است که با تاکتیک های کنترل مرز و آگاهی مرزبانان، ضریب امنیتی مثبتی در این منطقه از کشور حاکم است.

کد مطلب 3785967

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