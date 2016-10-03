به گزارش خبرنگار مهر، حسین عبده تبریزی در همایش سیاست‌های توسعه مسکن با اشاره به اینکه بانک مسکن یک بانک تجاری نیست، گفت: بانک مسکن به مثابه بانک توسعه‌ای یک بانک دولتی محسوب می شود و برای اولین بار در این بانک منابع مالی به میزان کافی برای ارائه مدل رهنی وجود دارد.

وی افزود: بانک مسکن با تبدیل شدن به بانک توسعه‌ای نقش سیاست گذار را در بخش مسکن بازی می کند و کارکرد اصلی آن تلاش برای چاره‌جویی در زمان شکست بخش مسکن، بازگشت آرامش به بازار، تجهیز منابع مالی بلندمدت و کم‌هزینه برای تولید بیشتر کالاهای عمومی است.

وی ادامه داد: بر اساس آمار جهانی در ۷۳ درصد موارد تمام مالکیت بانک توسعه ای در اختیار دولت مرکزی و دولت محلی است.

مشاور مالی وزیر راه و شهرسازی گفت: با تبدیل بانک مسکن به بانک توسعه ای شفافیت، عدالت و انصاف به بازار مسکن بازمی گردد.

عبده‌تبریزی اظهار کرد: در حال حاضر حداکثر تلاش وزارت راه و شهرسازی بر بهبود بازار رهن بوده است تا متقاضیان بتوانند از طریق دریافت تسهیلات خانه دار شوند که بانک مسکن در این زمینه باید تلاش کند تا با گسترش بازار رهن از محل انباشته جاری، گسترش بازار رهن ثانویه و تنوع بخشی به بازار رهن به این موضوع کمک کند.

وی به اهمیت بانک مسکن به مثابه بانک توسعه ای اشاره کرد و گفت: زمانی که بانک مسکن به عنوان سیاستگذار در بخش مسکن عمل می کند می تواند از طریق تعیین میزان، نرخ و شرایط اعطای تسهیلات به بازار سیگنال دهد.

‌عبده‌تبریزی تصریح کرد: بانک مسکن اگر به مثابه یک بانک توسعه ای عمل کند می تواند در برخی شهرستان ها با توجه به شرایط درآمدی آن شهرستان نرخ سود را کاهش داده و نوع و میزان تسهیلات اعطایی را تغییر دهد.

وی ادامه داد: بانک مسکن باید مدیریت روانی بازار مسکن را به عهده گیرد و با ایجاد لنگرهای صحیح قیمت را متعادل کند. ضمن اینکه باید مدل درآمدزایی بنگاه‌ها را تغییر دهد و آثار روانی بازار را کاهش دهد.

مشاور مالی وزیر راه و شهرسازی به دیگر وظایف بانک مسکن به مثابه بانک توسعه ای اشاره کرد و گفت: بانک مسکن باید مسکن را به یک کالای معامله‌پذیر تبدیل کند که این اقدام با تولید ساختمان های پیش ساخته و استفاده از فناوری های نوین در بخش مسکن امکان پذیر است. ضمن اینکه این بانک باید فضای ورود گروه های پیمانکار و همچننی گروه های مدیریت املاک و مستغلات را فراهم کند و بخش ساختمان را به یک بخش بین المللی تبدیل کند.

عبده‌تبریزی به حبس نقدینگی در بخش مسکن اشاره کرد و گفت: بانک مسکن باید برای برون رفت از این مشکل، نقدشوندگی را از طریق تبدیل پول به اوراق بهادار افزایش دهد و با تغییر کاربری در داخل مجموعه ها می تواند به جریان نقدینگی کمک کند.

وی بیان کرد:از دیگر وظایف بانک مسکن به مثابه بانک توسعه ای، توسعه حساب امانی ضمن اینکه صندوق های سرمایه گذاری های آربیتراژ (انتقال سرمایه‌گذاری از بازارهای دارای حباب مثبت به بازار حباب منفی) را هم باید طراحی کند.

مشاور مالی وزیر راه و شهرسازی ادامه داد: بانک مسکن باید خدمات بیمه ای و شبه بیمه ای ارائه دهد و با ساز و کار بیمه متقابل هزینه ها را کاهش دهد. در واقع ضمانت نامه بانکی باید در نقش بیمه نامه عمل کند.

به گفته عبده‌تبریزی از دیگر وظایف بانک مسکن به مثابه بانک توسعه ای طراحی ابزارهای بازار سرمایه است که از آن جمله می توان به طراحی صندوق املاک و مستغلات با خدمات اجاره‌دهی غیر مستقیم، صندوق پیش خرید و ... اشاره کرد.