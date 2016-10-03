۴ مجلس تعزیه در فرهنگسرای شفق اجرا می شود

به گزارش خبرگزاری مهر، گروه تعزیه ائمه اطهار به سرپرستی اسماعیل مجللی عهده دار اجرای ۴ مجلس تعزیه در فرهنگسرای شفق است.

همچنین برنامه مجلس اول به «شهادت حضرت مسلم بن عقیل(ع)»، مجلس دوم «شهادت حربن یزید ریاحی»، مجلس سوم «شهادت حضرت علی اکبر(ع)» و مجلس چهارم «شهادت حضرت ابوالفضل العباس(ع)» اختصاص دارد.

فرهنگسرای شفق هرسال میزبان گروه های تعزیه است و امسال نیز همانند سال های گذشته مجالس تعزیه در این مرکز با مشارکت معاونت اجتماعی و فرهنگی شهرداری ناحیه ۵ منطقه ۶ برای دوستداران اهل بیت (ع) برگزار می شود.

علاقه مندان جهت حضور در برنامه یاد شده می توانند به فرهنگسرای شفق واقع در خیابان سیدجمال الدین اسدآبادی(یوسف آباد)، خیایان بیست و یکم، بوستان شفق مراجعه کنند و برای کسب اطلاعات بیشتر با شماره تلفن ۸۸۷۱۷۱۹۵ تماس حاصل فرمایند.