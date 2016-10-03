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۱۲ مهر ۱۳۹۵، ۱۴:۲۶

همزمان با دهه اول محرم؛

۴ مجلس تعزیه در فرهنگسرای شفق اجرا می شود

۴ مجلس تعزیه در فرهنگسرای شفق اجرا می شود

همزمان با دهه اول محرم و ایام سوگواری سید و سالار شهیدان امام حسین(ع) ۴ مجلس تعزیه از ۱۳ تا ۱۶ مهر مصادف با (دوم تا پنجم محرم ۱۴۳۸هـ . ق) ساعت ۱۸:۳۰ در فرهنگسرای شفق اجرا می شود.

به گزارش خبرگزاری مهر، گروه تعزیه ائمه اطهار به سرپرستی اسماعیل مجللی عهده دار اجرای ۴ مجلس تعزیه در فرهنگسرای شفق است.

همچنین برنامه مجلس اول به «شهادت حضرت مسلم بن عقیل(ع)»، مجلس دوم «شهادت حربن یزید ریاحی»، مجلس سوم «شهادت حضرت علی اکبر(ع)» و مجلس چهارم «شهادت حضرت ابوالفضل العباس(ع)» اختصاص دارد.

فرهنگسرای شفق هرسال میزبان گروه های تعزیه است و امسال نیز همانند سال های گذشته مجالس تعزیه در این مرکز با مشارکت معاونت اجتماعی و فرهنگی شهرداری ناحیه ۵ منطقه ۶ برای دوستداران اهل بیت (ع) برگزار می شود.

علاقه مندان جهت حضور در برنامه یاد شده می توانند به فرهنگسرای شفق واقع در خیابان سیدجمال الدین اسدآبادی(یوسف آباد)، خیایان بیست و یکم، بوستان شفق مراجعه کنند و برای کسب اطلاعات بیشتر با شماره تلفن ۸۸۷۱۷۱۹۵ تماس حاصل فرمایند.

کد مطلب 3785978

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