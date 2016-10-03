تور خبری یک روزه خبرنگاران به شهرستان سیرجان برگزار شد

به گزارش خبرنگار مهر، تور خبری یک روزه خبرنگاران به شهرستان سیرجان که به همت گل گهر سیرجان برگزار شد از عمارت شوکت سعیدی و دانشکده برون سازی شده در مجاورت یخدان ها آغاز شد و بعد از ورود به منطقه بلورد از روند مرمت خانه حسین خان بازدید کردیم.

کارشناس مرمت بنای خانه علی اصغر شوکت سعیدی در بازدید از این بنا گفت: این خانه تاریخی در محل دوم بنای شهر قدیم سیرجان واقع شده است و در صورتی که موضوع معارض ساخت و ساز در عرصه آن با میراث فرهنگی رفع شود می توان دانشکده معماری را در آینده نزدیک توسعه داد.

احیا و مرمت خانه شوکت سعیدی

مریم اسفندیارپور ادامه داد: خانه علی‌اصغر شوکت سعیدی مربوط به دوره پهلوی اول در سیرجان، محله بمید، خیابان شیخ فضل الله نوری (امامزاده احمد) واقع شده و در تاریخ هفتم مهرماه ۱۳۸۱ با شماره ثبت ۶۱۳۰ به عنوان یکی از آثار ملی ایران به ثبت رسیده است.

وی افزود: این بنا در فاصله ۱۰۰ متری یخدان های حاج رشید در دو طبقه بنا شده است و پلان کلی بنا شامل یک تالار و ایوان مستطیل شکل در مرکز است که طرفین آن دو اتاق واقع شده و در طبقه فوقانی همین شیوه تکرار شده است.

اسفندیارپور گفت: سال گذشته این بنا از طرف دو فرزند مرحوم حاج داوود سعیدی به دانشگاه آزاد برای ساخت دانشکده هنر و معماری اهداء شد.

وی این بنا را با طرح دو طبقه و معماری خاص از خانه های تاریخی سیرجان نام برد که در بافت قدیم واقع است و گفت: مصالح بنا خشت خام و گل رس بوده و نمای اصلی بنا با آجر پوشانده شده است.

اسفندیار پور ادامه داد: طرح آجر سرباره مختص بافت تاریخی سیرجان است که از این مصالح تنها در بناهای ساختمانی تاریخی این شهر استفاده شده است و تزئینات شامل آجر خفته - راسته، آجرهای تراش و تلفیق آجر و دانه های درشت سرباره کوره است که با تلفیق آجر تزئین زیبای را پدید آورده است. این تلفیق آجر و سرباره سیاهرنگ کوره که معمولاً با طرح های هندسی، گلدانی و اسلیمی است در بسیاری از خانه های قدیمی محله باغ بمید سیرجان مشاهده می شود. نمای شرقی با نمای اصلی بنا شامل یک ایوان است که نمای ایوان با یک ستون با پوشش قوس نیم دایره به دو دهنه تبدیل شده است.

وی افزود: این وضعیت در طبقه همکف و اول موجود است. بر پیشانی طاق های زیرین دو قاب آجری با تزئینات هندسی اجرا شده که حد فاصل آن یک ردیف تزئینات دانه های سرباره در نوار عمودی اجرا شده است. پیشانی و حد فاصل طاق های نیم دایره ایوان فوقانی دارای تزئینات آجر تراش و تلفیق دانه های سیاه رنگ سرباره کوره با طرح اسلیمی است و طرفین دو دهنه یاد شده دارای دو ستون نیم دایره بوده که تا بالاترین ارتفاع ساختمان کشیده شده است.

رئیس دانشگاه آزاد سیرجان هم در این بازدید گفت: میراث فرهنگی و محیط زیست امانت هایی هستند که در اختیار ما قرار دارد؛ امیدواریم در حوزه محیط زیست تعامل و رویکرد مناسب برای حراست و احیای این آثار که از نسل های قبل به دست ما رسیده است داشته باشیم.

راه اندازی دانشکده هنر در بنای تاریخی سیرجان

جعفر قلی خانی در رابطه با دیوارهای متحرک کلاس در این دانشکده گفت: جنس دیوارها از عایق سلت و حرارت است و دیوارهای متحرک برای این استفاده شده است تا بتوانیم فضا را نسبت به تعداد دانشجویان کوچک یا بزرگتر کنیم و اگر نمایشگاه یا مراسم دیگری داشتیم بتوانیم این کلاس ها را تبدیل به سالن یا نمایشگاه کنیم.

وی افزود: خانه شوکت سعیدی در اواخر دوران قاجاریه و اوایل دوره پهلوی ساخته و به بهره برداری رسیده است و متاسفانه مانند بعضی دیگر از آثار باستانی مورد بی مهری هایی قرار گرفته است.

قلی خانی گفت: وضعیت این ساختمان به گونه ای بود که تبدیل به مخروبه ای شده بود که قسمتی از آن به آغل گوسفندان و محلی برای نگهداری علوفه تبدیل شده بود ضمن اینکه جایگاه افراد معتاد شده بود به گونه ای که یک گونی سرنگ قبل از شروع مرمت از این محل جمع آوری شد.

وی یادآور شد: به دنبال جایی بودیم تا بتوانیم ساختمان دانشکده هنر را بنا کنیم که در نهایت با خانواده حاج داوودخان سعیدی صحبتی کردیم و ساختمان و مجموعه را به دانشگاه آزاد برای دانشکده هنر اهداء کردند و پس از آن توانستیم اعتبارات لازم برای این منظور را جذب کنیم. مقرر شده یخدان های موقوفه ای که در نزدیکی این دانشکده قرار دارد در اختیار دانشگاه آزاد قرار گیرد.

غبار بی توجهی از چهره آثار تاریخی سیرجان زدوده می شود

فرماندار سیرجان هم در این آیین گفت: پنج راه اقتصادی استان کرمان در شهرستان سیرجان قرار دارد و زادگاه افراد بزرگی نظیر باستانی پاریزی، طاهره صفارزاده جهانبخش صادقی است.

منصور مکی آبادی در رابطه با مکان دانشکده هنر در سیرجان ادامه داد: قبل از مرمت این محل به دلیل جمع شدن معتادان زیاد گله مندی مردم این منطقه را به همراه داشت که با اقدامات صورت گرفته شاهد تحولات خوبی در این منطقه هستیم.

وی افزود: مکان های زیادی مورد بی مهری قرار گرفته اند که بنا داریم بی توجهی به این آثار در سیرجان را با جدیت و طی عمل و اقدام به دور از شعار جبران کنیم و غباری که بر چهره آثار نشسته را پاک کرده و برای احیای آن ها اقدامات لازم را انجام دهیم.

معدن تخت گنبد، باغ سنگی درویش خان از دیگر مناطقی بود که مورد بازدید قرار گرفت؛ سپس به سمت محمودآباد حرکت کرده و عملیات مرمت یخدان ها، کاروان سرا و بادگیر این منطقه را از نزدیک مشاهده کردیم؛ شهر تاریخی زیدآباد مقصد بعدی کاروان خبرنگاران بود و بازدید قلعه درویش و از مقبره شیخ محمدحسن ملقب به پیغمبر دزدان (از شخصیت های تاریخی استان کرمان) از دیگر برنامه های این تور خبری بود.

وجود ۲۰ میلیون تن ذخیره مس در معدن چهار گنبد سیرجان

وحید زرسنج سرپرست کارگاه معدن چهارگنبد سیرجان در بازدید از این معدن گفت: این معدن از سال ۸۸ عملا کار خود را آغاز کرده و به زودی با اجرای طرح های توسعه ای؛ تولید این معدن افزایش می یابد.

وی افزود: در حال حاضر ۳۴۰ نفر در این معدن و کارخانه های فرآوری آن کار می کنند و احتمال می دهیم که ۲۰ میلیون تن ذخیره مس در این معدن داشته باشیم.

زرسنج با بیان اینکه سه کارخانه فرآوری در جوار این معدن وجود دارد، گفت: محصول کارخانه تغلیظ این معدن مس کاتدی است که قابلیت صادرات دارد.

وی گفت: این کارخانه در ماه هزار تن تولید کنسانتره دارد و عیار مس این معدن در حد بسیار بالایی است به گونه ای که می توان ادعا کرد نمونه کوچکی از معدن مس سرچشمه را دراین نقطه داریم.

وی افزود: این معدن نظیر دیگرواحدهای اقتصادی مشکل بزرگی به نام بانکها وعدم تامین منابع مالی دارد که امیدواریم در آینده نزدیک این مشکل رفع شود.

گوشه ای از جاذبه های گردشگری سیرجان

در شهرستان سیرجان که از مراکز اصلی گردشگری کرمان است اقدامات خوبی برای مرمت، ترمیم و احیای بناهای تاریخی صورت گرفته است. در کنار این اقدامات باید فرهنگ حفاظت و نگهداری از میراث فرهنگی در جامعه نهادینه شود و مردم در این میان نقش اساسی بر عهده دارند.

سیرجان بناهای زیادی چون بنای شاه‌فیروز، قلعه‌سنگ سیرجان و برج خاموش در روستای اغرگوییه در خود جای داده است؛ شاه فیروز از دوره ساسانیان با کنده کاری های صخره ای در ۱۲ کیلومتری سیرجان بر بالای تپه ای با بیش از ۲۰۰ مورد نقوش مختلف بر پیکره سنگ هایش با سقفی که تنها بر روی چهار ستون استوار است؛ خودنمایی می کند.

قلعه سنگ؛ در فاصله چند کیلومتری سیرجان در ۲۴ شهریور سال ۱۳۱۰، به عنوان پنجاه و سومین میراث ارزشمند ملی ایران در فهرست ماندگار میراث ملی ثبت شد.

در پایان تور یک روزه خبرنگاران از شهرستان سیرجان لوح تقدیر از مدیرعامل گل گهر که حمایت مالی این برنامه را به عهده داشت به نماینده وی اهدا شد.