وزیر دفاع بر لزوم اشاعه فرهنگ ایثار و شهادت تاکید کرد

به گزارش خبرنگار مهر سردار حسین دهقان ظهر یکشنبه در دیدار با خانواده شهیدان عبدالله و اصغر بسطامیان افزود: شهدا چراغ هدایت و راهنمایی ما هستند و راه و مسیر شهدا باید سر مشق و الگو برای جامعه باشد.

وی ادامه داد: خانواده شهدا در مسیر درست و مهمی گام برداشتند و خانواده های شهدا با تربیت و فرزندان قهرمان و مومن برای کشور افتخار آفریدند

دهقان با بیان اینکه اقتدار، عزت، صلاح و رستگاری جامعه مرهون خون شهدا است، افزود: خانواده شهدا هر آنچه داشته اند در راه خدا داده اند و خدا نیز به آنها نعمات زیادی اعطا میکند. چرا که با خدا معامله کرده اند و مسیر امام حسین(ع) و حضرت زینب(س) را طی کرده اند.



وی افزود： مادر این دو شهید کار بزرگی برای احیای فرهنگ جهاد و شهادت انجام می دهد و امیدوارم که خدا به ما نیز توفیق ادامه این مسیر را بدهد.

وزیر دفاع و پشتیبانی نیروهای مسلح تصریح کرد: باید به مادر این دو شهید برای تربیت چنین فرزندانی در دامان خود و راهنمایی در مسیر درست زندگی تبریک گفت. در واقع این افتخاری برای امت است و خانواده شهیدان علاوه بر این که در جامعه سربلندند, پیش خدا و امام حسین(ع) هم روسفیدند.



سردار دهقان افزود：این دو شهید به مقام عالی رسیده اند از این رو باید به مادرشان تبریک بگوییم و آرزوی عمر با سلامتی و عزت بکنیم. شهدا ناظر بر اعمال ما هستند و خانواده شهدا باید برای خدمت گزاری ما دعا کنند.