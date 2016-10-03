به گزارش خبرگزاری مهر، طبق برنامه اعلام شده روز سه شنبه ۱۳مهرماه در زمین چمن مصنوعی مجموعه ورزشی شهید شیرودی تیم پرسپولیس با هما و سپس استقلال و آرارات به مصاف هم خواهند رفت تا دیدارهایی سنتی رقم بزنند.

این مراسم از ساعت ۱۵ آغاز خواهد شد تا ۱۷ تیم حاضر در این رقابت ها به شکل رسمی مهیای برگزاری بازی های خود شوند.

این مسابقات در رده سنی پنجاه. پنجاه و پنج و شصت سال روزهای یکشنبه و سه شنبه در زمین بازسازی شده شهید شیرودی دنبال خواهد شد که حضور علاقه مندان گرمی بخش محفل پیشکسوتان خواهد بود.

بهروز سلطانی. مرتضی فنونی زاده. محمدحسن انصاری فرد. حمید درخشان. فرشاد پیوس. ناصر محمدخانی. مجید نامجو مطلق. جواد زرینچه. صادق ورمزیار. بیژن طاهری. مرتضی یکه. شکورزاده. نعلچگر. مختاری فر. دانایی فرد. حلوایی. کازرانی. حقیقیان. هاشم حیدری. محمود سجادی. اردستانی. قاسمپور. معمار. ضیایی. میناسیان. صفریان. سیمونی. علی روزبهانی. سایلی. پازوکی. کلانتری. زرین نام. سلیمی. نبوی. تهمتن. حاج خلیل. کاظم زاده. بالش ابادی.عزتی. سنجری. علیدوستی. بشرزاد. احمدسجادی. علیرضا عزیزی. ریسوند. سفالمنش. مجید جلالی. بنیان. الماسی. سلیمانی. ژاله مستقیم. طاهر خانی. تابانی. جنانی. گیوه ای. فریادشیران. عزیز محمدی. شهسواری. رحمان احمدی. اردلان. آهنگران. سرور. حیدری. مولانا. منفرد. منصور علی و علمایی از جمله شرکت کنندگان در این مسابقات هستند.