مهدی علی نژاد با بیان مطلب فوق به خبرنگار مهر گفت: این دوره از رقابتهای جهانی به مدت چهار روز با حضور ۴۶۰ ووشوکار از ۵۱ کشور جهان در بالاترین سطح فنی به میزبانی بلغارستان در شهر بورگاس برگزار شد.

وی افزود: بواقع باید عرض کنم در طول چند دوره گذشته شاهد چنین رقابتهای نزدیک و با کیفیتی ندیده بودیم. تفاوتهایی که در این دوره در به تصویر کشیده شد بیانگر تغییر نگاه کشورها به این رشته و توسعه آن در سطح دنیا بود. در یک کلام باید عنوان کرد که طی سالهای بعد جغرافیایی ووشو جهان تغییر خواهد کرد.

رئیس فدراسیون ووشو در خصوص عملکرد تیم اعزامی کشورمان هم گفت: بعد از سه ماه کار و تلاش زیاد با حضور چهار سرمربی چینی و چهار مربی ایرانی تیم خوبی به این رقابتها اعزام شد و در نهایت هم با موفقیت به کار خود پایان دادند و در کل از عملکرد کلی تیم با کسب عنوان نایب قهرمانی رضایت کامل داریم.

علی نژاد افزود: در این دوره با کسب ۷ طلا، ۷ نقره و ۵ برنز برنز برای اولین بار در هر سه بخش تالو، ساندا و مجموع عنوان نایب قهرمانی را کسب کردیم. پیش از این در بخش ساندا و مجموع دو رده نایب قهرمان شده بودیم ولی در این دوره برای نخستین با در بخش تالو به این مهم دست پیدا کردیم که دستاورد خوبی برای ووشو کشورمان بود.

وی در بخش دیگری از سخنان خود با اشاره دوباره به کسب ۱۹ مدال رنگارنگ اظهار داشت: این تعداد مدال در یک رقابت بسیار نزدیک و فشرده با ووشوکاران شرق آسیا، اروپا و آمریکایی بدست آمد که به جرات باید بگویم کسب عنوان نایب قهرمانی دنیا کار بزرگی بود که از سوی آینده سازان ووشو ایران به ثبت رسید.

عضو هیات رئیسه فدراسیون جهانی ووشو ادامه داد: کسب این موفقیت نشان داد که چشمه جوشان ووشو همچنان در حال فعالیت است و ثابت کرد که می توانیم آینده خوبی را برای ووشو ایران ترسیم کنیم.این جوانان آینده سازان ووشو کشور هستند و کما اینکه برخی از این نفرات مانند زهرا کیانی همین الانم هم عضو تیم ملی هستند.

رئیس فدراسیون ووشو در پایان گفت: در تالو مدالهای بسیار ارزشمندی کسب کردیم و در ساندا غیر از چین تنها کشوری بودیم که بیش از یک مدال طلا کسب کردیم و تمام این دستاوردها نشان می دهد ووشو ایران با تلاش جمعی خانواده، مربیان، داوران و قهرمانان همچنان روی نوار موفقیت گام برمی دارد.